Еще одна категория подлежит призыву. Кого можно мобилизовать в Украине и кто сразу отправляется на фронт 14 июля, 19:44 Всеобщая мобилизация: кого еще могут мобилизовать после изменения законов и отправляют ли мужчин сразу на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет и их могут мобилизовать, если они не имеют отсрочки. Рассказываем, какая категория мужчин потеряла право на отсрочку и отправляют ли на фронт всех после мобилизационного распоряжения.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Во время всеобщей мобилизации всех военнообязанных можно призывать для защиты Украины. Призыв происходит оповещением путем повесток. Повестки вручают всем мужчинам, однако законом предусмотрены некоторые категории тех, кто может получить отсрочку от мобилизации.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон № 9342, который увеличивает сроки отпусков военным, выплаты некоторым и расширяет количество категорий мужчин, которых можно мобилизовать. Мобилизовать можно еще одну категорию мужчин, которая ранее имела право на отсрочку.

Кто подлежит мобилизации в Украине

Начальник Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

Законом № 9342 в Украине отменяют отсрочку по одному пункту по семейным обстоятельствам. Мобилизации подлежат лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, если у этих лиц с инвалидностью есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.

То есть, факт наличия родственника этой очереди не означает обязательную отсрочку — ее получают только тогда, когда никто в семье больше не может заботиться об этом человеке.

«Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно, здесь приоритет отдается младшим категориям военнообязанных. А что касается специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании различными специальностями», — сообщил Владимир Арап.

Таким образом, в Украине мобилизуют следующие категории мужчин:

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

Кого мобилизуют в первую очередь

Сразу после вручения мобилизационного распоряжения, или боевой повестки, на фронт никого не отправляют — все мужчины и женщины сначала проходят обучение. Об этом заявил Leopolis начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко.

«Если лицо служило, тогда (его — Ред.) направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3−4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры», — пояснил принципы мобилизации Тищенко.

Теперь в Украине учебные центры могут специализироваться на различных военных специальностях, поэтому это учитывают первым. Кроме того, сейчас на передовой нужны все военные специальности — поэтому мобилизуют всех, если они пригодны по состоянию здоровья.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Сколько еще продлится мобилизация в Украине

Мобилизация происходят в Украине согласно секретным мобилизационным планам, которые составляются высшим военно-политическим руководством. Они передаются начальникам ТЦК, которые проводят соответствующие мобилизационные мероприятия на своей территории.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, цели мобилизации, которые утвердили еще в феврале 2022 года, до сих пор не достигнуты, однако нет необходимости усиливать мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили на 90 дней — до 18 августа 2023 года законами № 9259 и № 9260 соответственно. Мобилизация и выдача повесток в Украине продлится до конца военного положения и всеобщей мобилизации — до 18 августа 2023 года. После этого или власти Украины продлят военное положение и всеобщую мобилизацию еще максимум на 90 дней или они автоматически перестанут действовать с 19 августа.

Военное положение может вводиться до 90 дней. Для продления режима военного положения необходимо утвердить новый Указ Президента Украины о продлении военного положения, или оно автоматически завершается по истечении срока.

При необходимости продолжать всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине с 18 августа 2023 года, их могут продлить до 16 ноября 2023 года за один раз.