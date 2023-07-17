Метод оповещения. Кому в первую очередь вручают повестки и какие повестки выдают с 1 августа — объяснение ТЦК

17 июля, 12:38
Поделиться:
Повестки в Украине: кому и почему повестки вручают на улице, как они заполняются и какие типы сейчас есть (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Повестки в Украине: кому и почему повестки вручают на улице, как они заполняются и какие типы сейчас есть (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Десятки тысяч мужчин и женщин мобилизованы для борьбы с российской агрессией. Для восстановления потерь на передовой постоянно продолжается мобилизация свежих сил.

Читайте также:
Ненадлежащее вручение повестки. Может ли ТЦК задерживать мужчин, вручать повестки по телефону, по почте и сразу со штрафом
Почему повестки вручают на улице
Кто должен стать на воинский учет военнообязанных в Украине
Какие есть виды повесток в Украине
Заполнение повестки и что должно быть в ней указано

Во время всеобщей мобилизации и военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть отправлены на фронт для борьбы с российской агрессией в Украине. Для мобилизации необходимо знать о мобилизационном ресурсе в рамках территории, за которые отвечает территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Для этого необходимо, чтобы мужчины стояли на воинском учете по месту жительства и подали актуальные данные о себе.

Видео дня

Процесс учета регулируется Постановлением КМУ № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов и уточняет предыдущие правила и включает несколько обновлений. Мужчины обязаны в течение пяти дней со смены места жительства стать на воинский учет в ТЦК по месту нового проживания.

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, повестки на улицах вручают потому, что мужчины ВПЛ нарушают правила воинского учета и не становятся на воинский учет по новому месту жительства.

Почему повестки вручают на улице

Не все военнообязанные сообщают об изменении своих данных, в том числе и места фактического проживания, объясняет военный.

Читайте также:

Всеобщая мобилизация: кого еще могут мобилизовать после изменения законов и отправляют ли мужчин сразу на фронт (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua) Еще одна категория подлежит призыву. Кого можно мобилизовать в Украине и кто сразу отправляется на фронт

«Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах. Это в рамках закона», — заявил он.

По Постановлению № 1487 предполагается, что воинский учет будут вести:

  • территориальные центры комплектования и социальной поддержки;
  • работодатели;
  • дипломатические учреждения за рубежом;

Законом не до конца урегулирован процесс вручения повесток. В пункте 32 указано, что повестки вручают лично под подпись по месту жительства военнообязанного. Также, повестку может вручать работодатель, если соответствующий приказ пришел от начальника районного/областного ТЦК.

Читайте также:
Сроки и требования. Как правительство изменило порядок бронирования мужчин и порядок получения статуса критически важного предприятия

Кто должен стать на воинский учет военнообязанных в Украине

Статья 22 Закона о мобилизационной подготовке предусматривает, что мужчины не могут менять место жительства без разрешения начальника ТЦК.

Как отмечает адвокат Богдан Пересада, это ограничение очень плохо прописано в законодательстве.

«Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что данная норма не конкретизирует, что именно является „местом жительства“ с которого запрещено выезжать. Имеется ли в виду город, улица, район или районный центр или область», — подчеркивает он.

Читайте также:

Всеобщая мобилизация: как вручаются повестки — права и полномочия работников ТЦК по закону (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua) Всеобщая мобилизация. Права и полномочия работников ТЦК при проверке документов и вручении повестки

Согласно части 4 статьи 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается покидать место жительства.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

«Этот запрет нарушает фактически очень большое количество людей, например, люди, которые утром едут на работу в другой город и так далее. Юридически смена места жительства наступает тогда, когда Вы пропишитесь по новому адресу», — пояснил адвокат.

Согласно Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, на учет военнообязанных в Украине становятся:

  • уволенные с военной службы в запас;
  • прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной (невоенной) службе;
  • военнообязанные, прибывшие из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за рубежа на новое место жительства;
  • уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты (кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти
  • которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат постановке на учет военнообязанных;
  • снятые с воинского учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины соответственно по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;
  • освобожденные от призыва на срочную военную службу по этому Закону;
  • достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников;
  • уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
Читайте также:
Обновленные правила для военных. Увольняют ли со службы временно непригодных и куда им обращаться

Какие есть виды повесток в Украине

Глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. Это следующие:

  1. Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д.
  2. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.
  3. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу.
  4. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

Читайте также:
Всеобщая мобилизация. Кого из мужчин и для чего повесткой повторно направляют на ВВК в Украине

Заполнение повестки и что должно быть в ней указано

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК ДО вручения человеку.

В любой повестке должны быть указаны следующие данные:

  • фамилия, имя и отчество;
  • год рождения;
  • адрес проживания военнообязанного;
  • вид повестки;
  • дата, время и адрес куда необходимо явиться;
  • уточнения относительно необходимых документов;
  • название органа;
  • печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника ТЦК.

На юридическом поле идут споры относительно заполнения повестки «на коленке» после проверки документов. По словам разных юристов, юридическая практика свидетельствует о разных подходах судов и их решений относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде является уникальным.

Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X