Метод оповещения. Кому в первую очередь вручают повестки и какие повестки выдают с 1 августа — объяснение ТЦК 17 июля, 12:38 Повестки в Украине: кому и почему повестки вручают на улице, как они заполняются и какие типы сейчас есть (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются с 24 февраля 2022 года. Десятки тысяч мужчин и женщин мобилизованы для борьбы с российской агрессией. Для восстановления потерь на передовой постоянно продолжается мобилизация свежих сил.

Во время всеобщей мобилизации и военного положения все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть отправлены на фронт для борьбы с российской агрессией в Украине. Для мобилизации необходимо знать о мобилизационном ресурсе в рамках территории, за которые отвечает территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Для этого необходимо, чтобы мужчины стояли на воинском учете по месту жительства и подали актуальные данные о себе.

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Процесс учета регулируется Постановлением КМУ № 1487 Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов и уточняет предыдущие правила и включает несколько обновлений. Мужчины обязаны в течение пяти дней со смены места жительства стать на воинский учет в ТЦК по месту нового проживания.

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, повестки на улицах вручают потому, что мужчины ВПЛ нарушают правила воинского учета и не становятся на воинский учет по новому месту жительства.

Почему повестки вручают на улице

Не все военнообязанные сообщают об изменении своих данных, в том числе и места фактического проживания, объясняет военный.

«Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах. Это в рамках закона», — заявил он.

По Постановлению № 1487 предполагается, что воинский учет будут вести:

территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

работодатели;

дипломатические учреждения за рубежом;

Законом не до конца урегулирован процесс вручения повесток. В пункте 32 указано, что повестки вручают лично под подпись по месту жительства военнообязанного. Также, повестку может вручать работодатель, если соответствующий приказ пришел от начальника районного/областного ТЦК.

Кто должен стать на воинский учет военнообязанных в Украине

Статья 22 Закона о мобилизационной подготовке предусматривает, что мужчины не могут менять место жительства без разрешения начальника ТЦК.

Как отмечает адвокат Богдан Пересада, это ограничение очень плохо прописано в законодательстве.

«Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что данная норма не конкретизирует, что именно является „местом жительства“ с которого запрещено выезжать. Имеется ли в виду город, улица, район или районный центр или область», — подчеркивает он.

Согласно части 4 статьи 37 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе в военное время призывникам, военнообязанным и резервистам запрещается покидать место жительства.

«Этот запрет нарушает фактически очень большое количество людей, например, люди, которые утром едут на работу в другой город и так далее. Юридически смена места жительства наступает тогда, когда Вы пропишитесь по новому адресу», — пояснил адвокат.

Согласно Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, на учет военнообязанных в Украине становятся:

уволенные с военной службы в запас;

прекратившие альтернативную ( невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной ( невоенной) службе;

невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной невоенной) службе; военнообязанные, прибывшие из других местностей ( административно-территориальных единиц) Украины или из-за рубежа на новое место жительства;

административно-территориальных единиц) Украины или из-за рубежа на новое место жительства; уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ( кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти

кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат постановке на учет военнообязанных;

снятые с воинского учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины соответственно по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;

освобожденные от призыва на срочную военную службу по этому Закону;

достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

Какие есть виды повесток в Украине

Глава пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. Это следующие:

Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

Заполнение повестки и что должно быть в ней указано

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК ДО вручения человеку.

В любой повестке должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

год рождения;

адрес проживания военнообязанного;

вид повестки;

дата, время и адрес куда необходимо явиться;

уточнения относительно необходимых документов;

название органа;

печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника ТЦК.

На юридическом поле идут споры относительно заполнения повестки «на коленке» после проверки документов. По словам разных юристов, юридическая практика свидетельствует о разных подходах судов и их решений относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде является уникальным.