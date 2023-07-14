Ненадлежащее вручение повестки. Может ли ТЦК задерживать мужчин, вручать повестки по телефону, по почте и сразу со штрафом 14 июля, 14:25 Мобилизация: повестки по телефону, по почте, и с угрозой штрафом — юристы о ненадлежащем оповещении (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Уполномоченные лица занимаются вручением повесток всем военнообязанным мужчинам для восстановления потерь на фронте и формирования мобилизационного резерва. Юристы объясняют нюансы, когда вручение повесток или действия таких лиц неправомерны.

Всеобщую мобилизацию и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года. Оповещение о мобилизации происходит путем выдачи повесток военнообязанным. Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку и быть мобилизованными, если нет оснований для отсрочки. Защита Отечества — обязанность граждан Украины, и всех пригодных по состоянию здоровья мужчин могут призывать для его выполнения.

Видео дня

Вручение повесток в Украине плохо урегулировано законом, в частности, в законе четко не указано где конкретно можно вручать повестки, и представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают их во всех публичных местах. Законом предусмотрено, что повестка выдается заполненная с подписью и мокрой печатью начальника ТЦК, однако не предусмотрено, что кто-то кроме него имеет право заполнять повестки и в каких условиях.

Юристы сообщают, что случаи ненадлежащего оповещения происходят так, как и попытки уклониться от мобилизации путем незаконного пересечения границы или «покупки» отсрочки. Мобилизация должна происходить по законам, а уклонение и нарушения во время военного положения должны наказываться.

Можно ли угрожать штрафом за повестку без подписи

Адвокат Андрей Межирицкий пояснил, что имеет случаи, когда повестка приходит мужчинам по почте, по телефону, пока они за границей, а ТЦК угрожает административным наказанием за неявку по ней буквально в том же письме.

По словам юриста, вызов по делу об административном правонарушении не предусмотрен ни одним нормативным актом, которым руководствуются в своей деятельности ТЦК, а такой вызов является ничтожным.

«Фактически он является ничтожным ведь на дату его вручения события, которое могло бы быть квалифицировано как административное нарушение (неявка по повестке) еще не произошло, то есть руководитель ТЦК подписав такой документ заблаговременно предусматривает совершение правонарушения. Это является определенным средством воздействия на лицо, которое вызывают и побуждением его к явке в ТЦК. Поскольку сейчас почти все мобилизационные резервы исчерпаны, а ТЦК имеет не так много правовых инструментов для надлежащего выполнения поставленных перед ними задач, то они вынуждены применять такие методы», — подчеркнул он.

Граждане Украины не могут пожаловаться на ТЦК в случае отправки таких писем, ведь фактически такие действия не составляют никакого состава правонарушения с их стороны и не нарушают никаких прав и законных интересов человека.

Вбрасывание повестки в почтовый ящик, отправка на мессенджеры, вызов по телефону не является надлежащим оповещением, и не влечет административной или уголовной ответственности. Составление протокола об административном правонарушении при отсутствии лица, в отношении которого он составлен, сомнительно.

«Многочисленная судебная практика свидетельствует, что такой порядок невозможен ведь при этом нарушается право лица, привлекаемого к административной ответственности на правовую помощь, на предоставление объяснений по сути нарушений, что не дает возможности принять законное и обоснованное решение по делу», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, ни о какой уголовной ответственности не может быть и речи, потому что законом четко урегулировано, когда наступает административная, а когда уголовная ответственность.

Уголовная наступает не за систематические административные правонарушения, а за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации.

Мобилизовать могут только пригодных к такой службе людей, что предусматривает прохождение ВВК, которая определяет состояние здоровья и выдачу мобилизационного распоряжения.

«К сожалению в современных реалиях есть вероятность того, что административный штраф все-таки будет наложен. И узнать об этом будет возможно только после открытия исполнительного производства. Защитить свои права в этом случае возможно даже из-за границы, ведь сейчас суды отменяют постановления по ст. 210−1 КУоАП, если ТЦК не докажет надлежащего вручения лицу повестки и его присутствия при составлении административного протокола», — объясняет эксперт.

Может ли начальник ТЦК выдавать одну повестку на всех мужчин

19 июня 2023 года начальник Оболонского ТЦК в Киеве полковник Алексей Привала издал приказ, в котором приказал всем мужчинам, которые уже получили повестки или мобилизационные распоряжения явиться в его ТЦК. Кроме того он потребовал, чтобы все мужчины независимо от того, стоят ли они на учете в Оболонском ТЦК явились без повестки для уточнения данных.

В конце документа он указал, что те, кто будет уклоняться от выполнения этого приказа несут ответственность согласно законодательству Украины — по статье 336 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет в случае уклонения от мобилизации.

«В случае неявки в ТЦК без уважительных причин вы будете привлечены к ответственности согласно законодательству и переданы для розыска, задержания и доставки в ТЦК органами Национальной полиции», — предупреждает полковник Алексей Привала.

Адвокат Марина Бекало объяснила, что означает этот приказ, кто именно должен появиться в ТЦК и соответствует ли такой приказ порядку учета, мобилизации или полномочиям начальника ТЦК.

По словам специалиста, в части оповещения о вызове военнообязанных в ТЦК не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

Она пояснила, что статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

«То есть гражданин должен явиться в ТЦК в случае получения им документа о вызове, а не прочитать где-то в объявлении, размещенном на заборе или в парадном своего дома», — отметила Марина Бекало.

Постановление Кабинета министров № 1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки.

«То есть такая повестка является документом о вызове, который порождает обязанность явиться в ТЦК в случае соблюдения правильности ее оформления и порядка ее вручения», — разъяснила Марина Бекало.

Постановлением № 1487 также установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

Повестку может вручить работодатель, но, если от начальника ТЦК пришел приказ о выдаче повестки.

«Другого порядка вручения повесток, в частности путем размещения объявления в публичных местах, законодательством не предусмотрено. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и соответственно, не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК», — подчеркнула она.

Можно ли принудительно доставлять мужчину в ТЦК и забирать телефон

В случае отказа от повестки, гражданину в присутствии двух свидетелей могут доказать его обязанности и предложить подписать акт об отказе. Также, в случае нарушения правил выдачи повестки, человек может фиксировать нарушения, а затем в присутствии двух свидетелей указать эти нарушения в акте отказа.

Видеофиксация вручения повестки разрешена, однако во время военного положения запрещено снимать на видео стратегические объекты, представителей ТЦК или Нацполицию.

В случае отказа от вручения повестки или после вручения повестки представители полиции и/или работники ТЦК или военные ВСУ не имеют права задерживать лицо и против его воли доставлять в отделение полиции или в ТЦК.

Они не имеют права отбирать у человека документы или телефон. В случае незаконной доставки в ТЦК военные или полиция не могут препятствовать праву вызвать адвоката или сообщить родственникам о своем местонахождении. Человек имеет законное право вызвать Нацполицию, чтобы сообщить о нарушении.

Задержание военнообязанных и доставка в ТЦК возможны — но условия, срок и обстоятельства предусмотрены законом.

Когда мужчин задерживают за уклонение от повестки

Как пояснил РБК-Украина адвокат Станислав Полевой, военные (представители ТЦК) не могут задерживать мужчин, однако законом предусмотрено, что соответствующее право имеет нацполиция после того, как мужчине выдали повестку, и он не пришел по ней в ТЦК.

«Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК, или органов СБУ осуществляет административное задержание (сроком не более чем на 3 часа) и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях», — подчеркнул он.

В частности речь идет о том, что в случае отказа военнообязанного прибыть в ТЦК к нему могут быть применены меры административного принуждения.

Прежде всего, доставка в ТЦК происходит для оформления админштафа, поскольку это входит в полномочия начальника ТЦК, а выписывать админштаф без присутствия человека запрещено законом.

После получения, штраф нужно оплатить в течение 3 рабочих дней и явиться в ТЦК для получения новой повестки.