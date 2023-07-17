Девять категорий. Кто из мужчин имеет право на выезд за границу с 1 августа во время военного положения в Украине
Выезд мужчин за границу: какие правила и кому разрешен выезд с 1 августа 2023 года (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon/photos)
Во время военного положения всем мужчинам от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу Украины. Законом предусмотрено несколько исключений — когда мужчины от 18 до 60 лет получают постоянное или временное разрешение на выезд из страны. Рассказываем, какие разрешения нужны мужчинам для выезда из Украины во время войны.
Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Во время режима военного положения в Украине запрещен выезд за границу военнообязанных мужчин. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет — они могут получить повестку и быть мобилизованными для военной службы.
Постановление КМУ № 57 определяет список категорий военнообязанных мужчин, и даже действительных военных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения.
Кто из мужчинам может выехать за границу во время войны с 1 августа
За границу во время военного положения могут выезжать мужчины до 18 лет и после 60, а также, некоторые мужчины возраста для мобилизации однако с документами, которые позволяют выезд.
За границу могут выезжать мужчины таких категорий, которые предусмотрены законодательством:
- мужчины до 18 и от 60 лет и старше;
- мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключены с воинского учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию РФ;
- военные, которые имеют разрешение;
- мужчины и женщины госслужащие;
На официальном сайте Государственной пограничной службы перечислены отдельные случаи и указаны документы, которые необходимо подготовить для выезда за границу таким мужчинам.
Выезд мужчин за границу — кому нужно разрешение на выезд с 1 августа
Кто сейчас может выехать за границу из мужчин:
Госслужащие
При наличии соответствующих документов, в командировку:
- члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- Глава Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- Глава Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;
- Глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- Глава и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
- Глава и члены Счетной палаты;
- Глава и члены Центральной избирательной комиссии;
- главы и члены других государственных коллегиальных органов;
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;
- народные депутаты Украины;
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;
- Глава Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;
- Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного Суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.
Для помощи ВСУ
- водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;
- деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;
- спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;
По семейному положению
Отец, опекун или усыновитель:
- при наличии трех и более несовершеннолетних детей;
- при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;
- одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;
- при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;
- лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.
Муж:
- если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и человек обеспечивает и заботится об этом члене семьи, что подтверждается документами;
- если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.
По профессии
- военные в отпуск — при наличии документов о разрешении из воинской части;
- работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;
- члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;
- работники железнодорожного транспорта;
- авиационный персонал — в командировку или на обучение;
- водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;
По состоянию здоровья
- лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;
- лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания;
- лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд;
- лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это;
Кого могут вернуть в Украину
Как пояснил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, мужчин-военнообязанных, которые незаконно пытаются пересечь границу во время военного положения будут возвращать в Украину.
Он пояснил, что у военнообязанных мужчин, которые пересекли границу с нарушением закона нет оснований для получения статуса беженца за рубежом, и страны ЕС сотрудничают с Украиной для возвращения таких мужчин обратно.
«Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет», — объясняет пограничник.
Тем не менее, никакие органы государства не представили законопроекты, которые бы позволили возвращать из-за границы мужчин, которые незаконно выехали из Украины. На данный момент, в Украину могут вернуть лиц, которые пробуют незаконно пересекать государственную границу и которых ловят пограничные службы.
Будут ли наказывать мужчин, которые незаконно выехали из Украины
В интервью изданию РБК-Украина от 25 мая Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мужчин, которые во время военного положения каким-то образом выехали из Украины, должны наказать после возвращения. В течение противостояния агрессии РФ, в Украине начали расширять список тех, кто мог бы выехать за границу, однако многие воспользовались случаем и незаконно выехали из Украины. В связи с этим, послабления отменили.
Сначала отменили выезд за границу для обучения в зарубежных вузах, из-за массового вступления и выезд за границу военнообязанных мужчин. Также, проблемы с работой системы Шлях, которой пользуются некоторые предприниматели, чтобы вывозить мужчин за границу.
Министр не раскрыл подробности относительно наказания мужчин, которые незаконно выехали из страны, лишь намекнул, что им могут в будущем «ограничить передвижение». Источник ВВС Украина в МВД уверяет, министерство не имеет проекта закона о наказании за незаконный выезд из Украины. Фактически слова Клименко о новом законе были «экспромтом» и его личным пожеланием.