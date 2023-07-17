Девять категорий. Кто из мужчин имеет право на выезд за границу с 1 августа во время военного положения в Украине 17 июля, 16:04 Выезд мужчин за границу: какие правила и кому разрешен выезд с 1 августа 2023 года (Фото:facebook.com/zahidnuy.kordon/photos)

Во время военного положения всем мужчинам от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу Украины. Законом предусмотрено несколько исключений — когда мужчины от 18 до 60 лет получают постоянное или временное разрешение на выезд из страны. Рассказываем, какие разрешения нужны мужчинам для выезда из Украины во время войны.

Общая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Во время режима военного положения в Украине запрещен выезд за границу военнообязанных мужчин. Военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет — они могут получить повестку и быть мобилизованными для военной службы.

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Постановление КМУ № 57 определяет список категорий военнообязанных мужчин, и даже действительных военных, которым разрешено покидать Украину во время военного положения.

Кто из мужчинам может выехать за границу во время войны с 1 августа

За границу во время военного положения могут выезжать мужчины до 18 лет и после 60, а также, некоторые мужчины возраста для мобилизации однако с документами, которые позволяют выезд.

За границу могут выезжать мужчины таких категорий, которые предусмотрены законодательством:

мужчины до 18 и от 60 лет и старше;

мужчины от 18 до 60, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены с воинского учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию РФ;

военные, которые имеют разрешение;

мужчины и женщины госслужащие;

На официальном сайте Государственной пограничной службы перечислены отдельные случаи и указаны документы, которые необходимо подготовить для выезда за границу таким мужчинам.

Выезд мужчин за границу — кому нужно разрешение на выезд с 1 августа

Кто сейчас может выехать за границу из мужчин:

Госслужащие

При наличии соответствующих документов, в командировку:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Глава Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Глава Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Глава и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Глава и члены Счетной палаты;

Глава и члены Центральной избирательной комиссии;

главы и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Глава Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители;

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного Суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций ( долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для помощи ВСУ

водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах;

По семейному положению

Отец, опекун или усыновитель:

при наличии трех и более несовершеннолетних детей;

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Муж:

если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают и человек обеспечивает и заботится об этом члене семьи, что подтверждается документами;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для разрешения на выезд нужны документы, подтверждающие родственные связи, инвалидность, факт ухода.

По профессии

военные в отпуск — при наличии документов о разрешении из воинской части;

работники учреждения ухода, состоящие на воинском учете, из расчета один человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются к работе на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал — в командировку или на обучение;

водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

По состоянию здоровья

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания;

лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это;

Кого могут вернуть в Украину

Как пояснил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, мужчин-военнообязанных, которые незаконно пытаются пересечь границу во время военного положения будут возвращать в Украину.

Он пояснил, что у военнообязанных мужчин, которые пересекли границу с нарушением закона нет оснований для получения статуса беженца за рубежом, и страны ЕС сотрудничают с Украиной для возвращения таких мужчин обратно.

«Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет», — объясняет пограничник.

Тем не менее, никакие органы государства не представили законопроекты, которые бы позволили возвращать из-за границы мужчин, которые незаконно выехали из Украины. На данный момент, в Украину могут вернуть лиц, которые пробуют незаконно пересекать государственную границу и которых ловят пограничные службы.

Будут ли наказывать мужчин, которые незаконно выехали из Украины

В интервью изданию РБК-Украина от 25 мая Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что мужчин, которые во время военного положения каким-то образом выехали из Украины, должны наказать после возвращения. В течение противостояния агрессии РФ, в Украине начали расширять список тех, кто мог бы выехать за границу, однако многие воспользовались случаем и незаконно выехали из Украины. В связи с этим, послабления отменили.

Сначала отменили выезд за границу для обучения в зарубежных вузах, из-за массового вступления и выезд за границу военнообязанных мужчин. Также, проблемы с работой системы Шлях, которой пользуются некоторые предприниматели, чтобы вывозить мужчин за границу.

Министр не раскрыл подробности относительно наказания мужчин, которые незаконно выехали из страны, лишь намекнул, что им могут в будущем «ограничить передвижение». Источник ВВС Украина в МВД уверяет, министерство не имеет проекта закона о наказании за незаконный выезд из Украины. Фактически слова Клименко о новом законе были «экспромтом» и его личным пожеланием.