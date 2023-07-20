Борьба с уклонением. Кто и когда становится на воинский учет по закону и когда мужчин мобилизуют 20 июля, 13:36 Мобилизация: кто и почему должен стать на воинский учет и призывают ли всех подряд на фронт (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украина с 24 февраля противостоит российской агрессии по всей территории страны, введены военное положение и всеобщая мобилизация. Конституция предусматривает, что обязанность защищать Украину касается каждого гражданина.

В январе 2023 года в стране начал действовать новый Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. По новым правилам воинский учет теперь ведется и за рубежом дипломатическими учреждениями Украины, которые передают учетные данные мужчин в ТЦК.

Видео дня

Постановление № 1487, утверждающее новый Порядок, предусматривает, что обязанностью военнообязанных, резервистов и призывников является пребывание на воинском учете и регулярное обновление данных о себе.

Правила воинского учета в Украине

По Постановлению № 1487 предполагается, что воинский учет будут вести:

территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

работодатели;

дипломатические учреждения за рубежом;

Призывники становятся на воинский учет в год, когда им исполняется 17, то есть в 16 лет незадолго до исполнения 17 лет.

Во время военного положения призыв на срочную службу запрещен, поэтому мужчины призывного возраста не мобилизуются в ряды Сил обороны повестками принудительно.

Военнообязанные стоят на воинском учете в ТЦК по месту жительства и на работе, которая регулярно присылает обновленные данные в ТЦК.

В соответствии с Правилами воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, обязаны:

лично в течение семи дней обновлять учетные данные в ТЦК;

лично в течение семи дней явиться в ТЦК, чтобы стать на воинский учет по новому месту жительства;

сообщать о выезде из Украины более чем на три месяца, сниматься с воинского учета в ТЦК и становиться на консульский и воинский учет в дипломатическом учреждении за рубежом;

не реже, чем раз в пять лет сверять учетные данные в ТЦК;

ежегодно до 1 октября лично сообщать в ТЦК о праве на отсрочку от призыва на срочную службу;

прибывать в сроки, указанные в выданных им документах ( мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях) в ТЦК, на место сбора, в органы учета СБУ и разведки;

мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях) в ТЦК, на место сбора, в органы учета СБУ и разведки; немедленно сообщать ТЦК о повреждении или утрате военно-учетного документа и восстанавливать его;

призывники, если не получили повестку на срочную службу обязаны самостоятельно явиться в ТЦК во время проведения призыва.

Как сообщил представитель областного Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, мужчины, в частности ВПЛ, после изменения места жительства не становятся на воинский учет в ТЦК и не сообщают учетные данные.

«Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах. Это в рамках закона», — пояснил он.

Кто должен стать на воинский учет в Украине

До 2026 года в Украине проводится только воинский учет мужчин. Женщины медицинских специальностей будут становиться на воинский учет с 2026 года.

Сейчас на воинский учет по месту жительства должны стать мужчины, которые не проходили срочную службу и не получили военный билет, мужчины ВПЛ, которые до сих пор не стали на учет по месту нового проживания, и другие. Законодательство предусматривает перечень лиц, которые становятся на воинский учет согласно Порядку организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов:

уволенные с военной службы в запас;

прекратившие альтернативную ( невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной ( невоенной) службе;

невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины Об альтернативной невоенной) службе; военнообязанные, прибывшие из других местностей ( административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства;

административно-территориальных единиц) Украины или из-за границы на новое место жительства; уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ( кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти

кроме лиц, принятых на службу гражданской защиты в порядке, определенном Кодексом гражданской защиты Украины, до прохождения срочной военной службы), Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую политику, центрального органа исполнительной власти которые получили гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат постановке на учет военнообязанных;

снятые с воинского учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины соответственно по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины;

освобождены от призыва на срочную военную службу по этому Закону;

достигшие 27-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников;

уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запас;

Вручение повестки — означает ли мобилизацию на фронт

Работники ТЦК проводят общую мобилизацию в соответствии с секретными мобилизационными планами и отвечая на запросы воинских частей на доукомплектование подразделений — как на фронте, так и в тылу.

Вручение повестки об уточнении данных — дома, на работе или на улице, не означает немедленную мобилизацию и отправку на фронт.

Мужчины не появляются по повестке в ТЦК, даже если они имеют право на отсрочку. Это затрудняет оценку мобилизационного резерва и проведение мобилизации, что несет угрозу всей Украине.

Руководитель Львовского областного ТЦК полковник Александр Тищенко, на второй год полномасштабной войны и всеобщей мобилизации добровольцев в ТЦК не большинство, массовое уклонение грозит срыву мобилизации.

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% (половина из которых контрактники) от планового задания, которое мы должны выполнить. Если не будет этих розысков, доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой», — пояснил он.

В Украине изменили Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по вручению повесток. Теперь, ТЦК могут вручать повестки мужчинам независимо от места воинского учета. Это означает, что повестку можно получить независимо от того, стоит ли человек на воинском учете.

Повестку в ТЦК в Украине нельзя обжаловать в суде, факт надлежащего вручения означает, что военнообязанный должен явиться в указанное время в указанное место.

После уточнения данных, дело должно вноситься представителями ТЦК в электронную систему. Мужчина может получить отсрочку или быть исключен с учета — если обнаружатся основания для этого.

После вручения повестки не идет сразу мобилизация. Представитель Полтавского ТЦК отметил, что на улицах нельзя вручать мобилизационные распоряжения, обходя уточнения данных и определения пригодности к службе.

Мужчина, после получения повестки уточняет данные о себе, во время чего может представить документы, которые дают право на отсрочку от мобилизации. После этого он проходит обследование на ВВК, если не имеет отсрочки. Врачи могут назначить дообследование и даже положить в больницу, если у военнообязанного хронические болезни.

По результатам ВВК годный человек может быть мобилизован, если сейчас нужна его специальность. Также, он может быть исключен из воинского учета, если он определен непригодным по состоянию здоровья. Если мужчину признали ограниченно годным — никто не будет отправлять его в штурмовую бригаду, морскую пехоту, Специальные Силы. Военные объясняют, что такие военные могут служить в войсках обеспечения, ТЦК, на делопроизводстве.

Система Шлях и фейковые отсрочки

Инструментом для незаконного выезда за границу является система Шлях, поэтому Госпогранслужба официально объявила, что усиливает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему Шлях.

Лицам, которые пытаются выехать по системе Шлях отказывают в выезде, проводятся проверки, отбираются разрешения и начинаются расследования. Пограничники отметили, что больше всего нарушений у небольших ФЛП, которые за 3−7 тыс. долларов могут вывозить отдельных лиц за границу.

Система Шлях содержит в себе данные водителей, которые получили разрешение на выезд за границу. Предусмотрено три категории водителей, которые вносятся в систему Шлях:

водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;

водители, которые перевозят медицинские грузы;

водители, которые везут гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Кроме того, мужчины для уклонения от мобилизации использовали закон Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности статью 23 об отсрочке. Они находили родственников с инвалидностью и оформляли опеку над ними, или даже женились на женщинах с инвалидностью. Поэтому, в законодательство была внесена поправка относительно оснований для отсрочки. Верховная Рада приняла закон 9342, который предусматривает, что отсрочку человек получает, если у него в родственниках есть лицо с инвалидностью, за которым необходимо ухаживать и если нет других родственников, кто может это делать.

Ранее от мобилизации освобождались лица, имеющие жену (мужа), родителей или родителей жены (мужа) с инвалидностью I или II группы.

Теперь мобилизовать могут тех, кто избежал мобилизации из-за инвалидности у их родных. Если лицо с инвалидностью имеет других родственников, способных их содержать, отсрочка предоставляться не будет.

Например, инвалидность матери или отца теперь не будет основанием для освобождения от призыва, если у первого есть другие братья и сестры, которые могут и обязаны по закону обеспечить уход.