Действие Закона 9342. В каких случаях мужчины не теряют отсрочку по новым правилам во время мобилизации 21 июля, 18:10 Мобилизация в Украине — на кого влияет, а на кого не влияют изменения оснований для отсрочки по 9342 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине изменили закон О мобилизационной подготовке и мобилизации в части оснований для отсрочки для одной категории мужчин. Юристы объясняют, в каких случаях отсрочка перестает действовать, а когда сохраняется по измененной статье.

В Украине из-за принятия законопроекта № 9342 изменились правила предоставления отсрочки во время мобилизации. Лица, имеющие родственников с инвалидностью или которые являются опекунами родственников с инвалидностью могут потерять право на отсрочку, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные в соответствии с законом их содержать.

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Обязанность совершеннолетних детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в Конституции Украины. Согласно части 1 статьи 202 Семейного кодекса Украины совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. Родители обязаны содержать детей до наступления совершеннолетия и окончания обучения, или совершеннолетних детей, получивших инвалидность.

Таким образом, согласно закону содержать нетрудоспособных лиц обязаны:

совершеннолетние дети лица;

родители лица;

жена или муж лица;

Однако, согласно изменению закона, в ситуации, если лицо уже является опекуном, для отмены отсрочки необходимо сначала решением суда лишить военнообязанного состояния опекуна и назначить нового, если он согласится на эту роль.

Жена инвалид III группы, но у нее есть работающие родители

Если мужчина имел право на отсрочку, потому что у него есть жена с инвалидностью III группы, повлияли ли изменения в законодательство из-за закона № 9342 на его право, пояснил адвокат Богдан Пересада.

Он напомнил, что данная ситуация касается абзаца 11 статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации: военнообязанные, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

«Для того чтобы не подлежать мобилизации, нужно чтобы не было других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом содержать жену», — объясняет он.

Согласно части 1 статьи 198 Семейного кодекса Украины родители обязаны содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных дочь, сына, которые нуждаются в материальной помощи, если они могут такую материальную помощь оказывать.

«Если отец жены является пенсионером, то он не считается трудоспособным лицом, и соответственно, не может входить в число „других трудоспособных лиц“», — объясняет адвокат.

В соответствии со статьей 1 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании нетрудоспособные граждане — лица, достигшие установленного настоящим Законом возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, в том числе на льготных условиях, и досрочной пенсии, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом.

«Если мама жены является трудоспособным лицом, то у нее, при определенных условиях, может возникать обязанность содержать свою дочь (вашу жену). Однако, есть нюанс, обязанность такого содержания возникает если лицо нуждается в материальной помощи и они могут такую материальную помощь оказывать. Я считаю, что если доход лица больше чем прожиточный минимум, то нельзя говорить о том, что такое лицо нуждается в материальной помощи», — подчеркнул он.

В Украине по состоянию на 2023 год установлены следующие прожиточные минимумы:

для трудоспособных лиц — 2684 гривны в месяц;

для лиц, утративших трудоспособность — 2093 гривны в месяц.

«Если пенсия/доход жены больше минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, то я считаю, что нельзя говорить о том, что она нуждается в материальной помощи, и соответственно, у других трудоспособных лиц не возникает обязанности ее содержать», — аргументирует ситуацию Пересада.

Таким образом, при таких обстоятельствах и при условии, что пенсия/доход жены больше минимума установленного для лиц, утративших трудоспособность, юрист считает, что такое лицо не подлежит мобилизации.

«Другой вопрос, как к такой аргументации будет относиться военкомат. Сейчас ответ на этот вопрос дать нельзя. Практики применения новых норм пока нет. Вы должны быть готовы отстаивать свои права», — подчеркнул он.

Мать имеет инвалидность II группы, родной брат имеет инвалидность II группы

Также, Богдан Пересада объяснил, заберут ли отсрочку у военнообязанного, если в семье мать и двое сыновей, мать и один из братьев имеют инвалидность II группы.

Отсрочка по данной ситуации предоставляется на основании абзаца 11 статьи 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации.

«То есть, для того чтобы не подлежать мобилизации, нужно чтобы не было других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом содержать вашу маму. В контексте указанных изменений нас интересуют только „другие трудоспособные лица“», — отмечает адвокат.

По закону, нетрудоспособные граждане — лица, достигшие установленного Законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании возраста, дающего право на назначение пенсии по возрасту, в том числе на льготных условиях, и досрочной пенсии, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца в соответствии с законом.

«Если ваш брат имеет статус лица с инвалидностью второй группы, то он не входит в число „других трудоспособных лиц“. В то же время, в определенных случаях обязанность содержать вашу маму может возникать у ее мужа и ее родителей. Без дополнительной информации нельзя оценить ситуацию», — объясняет юрист.

Поэтому, при условии, когда семья состоит только из матери и ее двух сыновей — отсрочка сохраняется.

Если отец имеет инвалидность, однако есть работающая жена

Адвокаты Ирина и Владислав Леоновы объяснили, что происходит с правом на отсрочку для военнообязанного, если он имеет отца с инвалидностью II группы, который живет с ним и женой военнообязанного.

В соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, не подлежат мобилизации военнообязанные: имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и / или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

«Обязанность содержать нетрудоспособное лицо или лицо с инвалидностью из числа ближайших родственников возлагается на детей, на второго из супругов лица с инвалидностью и на его родителей», — отмечают юристы.

Согласно части первой статьи 202 Семейного кодекса Украины совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, которые являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

«В соответствии с требованиями законодательства, обязанность по содержанию нетрудоспособного лица с инвалидностью не распространяется на других членов семьи или родственников, в частности — на жену (мужа) детей, братьев и сестер, внуков. Так как Ваш отец пока не имеет жены, то Вы, как сын, являетесь единственным трудоспособным лицом, которое обязано содержать нетрудоспособного отца. Ваша жена не входит в круг обязанных лиц и не имеет никакого отношения к содержанию вашего отца», — считают эксперты.

Опираясь на это юристы заявляют, что в соответствии с законодательством, в данном случае жена не является лицом, которое обязано содержать отца военнообязанного. Обязанность по содержанию возлагается только на совершеннолетних детей, на супругов и на родителей.

Адвокаты считают, что в данном случае военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации в связи с наличием у его отца инвалидности ІІ группы.

«В вашем случае Вы являетесь единственным трудоспособным лицом, которое по закону обязано содержать лицо с инвалидностью», — подчеркнули они.