ВВК признает здоровым. Какой порядок действий больных военных, которые по решению комиссии признаны годными к службе 18 июля, 14:22 Прохождение ВВК в Украине: что делать военным, если их признали годными, но у них плохое самочувствие (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Военные и военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. Если ВВК проходит военный, и комиссия признала его годным к службе, но ему плохо, Минобороны определило порядок действий, как можно обратиться за помощью.

В Украине работники территориальных центров комплектования отправляют военнообязанных на ВВК, чтобы определить пригодность к военной службе перед мобилизацией. Военные проходят ВВК после болезни, ранения, контузии или увечья для определения состояния годности к дальнейшей службе.

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В Министерстве обороны отметили, что возможны случаи, когда ВВК будет признавать годным к службе больного военного, но от этого болезнь не пройдет. Поэтому, их эксперты составили порядок действий и советы военному, если по решению ВВК он здоров, но при этом имеет жалобы на здоровье.

Военному нужна экстренная медицинская помощь — что делать

Возможна ситуация, в которой, по решению ВВК, военный годен (-а) к службе, но при этом имеет жалобы на состояние здоровья. Если при этом военный нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи (например, из-за травмы, несчастного случая, угрожающего жизни состояния), надо:

звонить 103 или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения;

сообщить своему непосредственному командиру о заболевании или попросить медицинских работников сообщить ближайший ТЦК о месте своего пребывания с указанием учетных данных для дальнейшего сообщения в твою воинскую часть;

после оказания медицинской помощи следовать рекомендациям врача: вернуться к службе/обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения в системе МОУ, сообщить об этом непосредственному командиру.

Обострение хронической болезни у военного — порядок действий

Как советуют в Минобороны, если ВВК признает военного годным, но у него обострилась хроническая болезнь, разрешение на лечение можно получить от непосредственного командира, и самостоятельно обращаться за помощью.

При обострении хронических заболеваний (состояниях, не угрожающих здоровью и жизни) нужно:

связаться с непосредственным командиром и сообщить о заболевании и о необходимости обращаться в учреждение здравоохранения;

в тот же день обратиться за консультацией к врачу;

сообщить своему командиру о результатах обследования. От результатов зависят дальнейшие действия;

если результаты обследований указывают на удовлетворительное состояние здоровья или о необходимости планового лечения, необходимо возвращаться в в/ч и при необходимости обращаться к начмеду воинской части для дальнейшего лечения;

если же результаты обследований подтверждают необходимость оказания экстренной медицинской помощи, следует вызвать 103 и обращаться в больницу.

Прохождение ВВК после лечения

После лечения в медучреждении военного должны направить на ВВК для установления степени годности к военной службе. Направление на ВВК может выдать или прямой командир, должностью от начальника воинской части, или лечащий врач принимает решение о необходимости в ВВК, по его ходатайству военнослужащего зачисляют на прохождение комиссии.

Военный проходит ЭКГ-обследование, флюорографическое обследование органов грудной клетки, сделать общий анализ крови и мочи, его осматривают хирург, терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог, гинеколог (для женщин), а по медицинским показаниям и врачи других специальностей. После этого либо проводят дополнительное обследование у других специалистов, либо принимают решение о пригодности военного.

1. ВВК может определить одну из следующих степеней годности к военной службе:

пригодный;

ограниченно годен;

непригоден с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

непригоден с исключением с воинского учета.

2. По постановлению ВВК, военнослужащего могут перевести для лечения в другое военное или гражданское учреждение здравоохранения.

3. По решению ВВК будет определена необходимость назначения отпуска по состоянию здоровья для лечения до 4 месяцев.

4. ВВК принимает решение, связана ли контузия, травма, увечье с защитой государства. ВВК принимает такое решение:

Ранение ( контузия, травма, увечье), ДА, связанно с защитой Родины — если ранение было получено во время защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы во время службы в составе действующей армии и флота, а также во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий

контузия, травма, увечье), ДА, связанно с защитой Родины — если ранение было получено во время защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы во время службы в составе действующей армии и флота, а также во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий Ранение ( контузия, травма, увечье), ДА, связанно с выполнением обязанностей военной службы — если ранение получено ( кроме случаев противоправного деяния) в случае фактического выполнения служебных обязанностей во время прохождения военной службы в частях, которые не входили в состав действующей армии;

контузия, травма, увечье), ДА, связанно с выполнением обязанностей военной службы — если ранение получено кроме случаев противоправного деяния) в случае фактического выполнения служебных обязанностей во время прохождения военной службы в частях, которые не входили в состав действующей армии; Ранение ( травма, контузия, увечье), полученное в результате несчастного случая, ДА, связанно с прохождением военной службы — если оно получено при обстоятельствах, не связанных с выполнением обязанностей военной службы, или получено в результате правонарушения;

травма, контузия, увечье), полученное в результате несчастного случая, ДА, связанно с прохождением военной службы — если оно получено при обстоятельствах, не связанных с выполнением обязанностей военной службы, или получено в результате правонарушения; Заболевание ( ранение, травма, контузия, увечье), ДА, связанно с защитой Родины — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, или когда заболевание, возникшее до этого в период службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, достигло такого развития, что ограничивает пригодность или приводит к непригодности ( в частности, временной) к военной службе;

ранение, травма, контузия, увечье), ДА, связанно с защитой Родины — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, или когда заболевание, возникшее до этого в период службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, достигло такого развития, что ограничивает пригодность или приводит к непригодности в частности, временной) к военной службе; Заболевание ( ранение, контузия, травма, увечье), ДА, связанно с прохождением военной службы — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, которые не входят в состав действующей армии, или когда заболевание достигло такого развития, которое ограничивает пригодность или приводит к непригодности ( в частности, временной) к военной службе, службе по военной специальности;

ранение, контузия, травма, увечье), ДА, связанно с прохождением военной службы — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, которые не входят в состав действующей армии, или когда заболевание достигло такого развития, которое ограничивает пригодность или приводит к непригодности в частности, временной) к военной службе, службе по военной специальности; Заболевание, НЕТ, не связанное с прохождением военной службы — если оно возникло у того, кто прошел медицинский осмотр, до призыва на военную службу, принятия на военную службу по контракту ( в частности, заболевания, не диагностированные при призыве ( при приеме на военную службу), но патогенетически их развитие началось до призыва ( до приема) на военную службу, и военная служба не повлияла на уже имеющееся заболевание и пригодность к военной службе.