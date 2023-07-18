ВВК признает здоровым. Какой порядок действий больных военных, которые по решению комиссии признаны годными к службе
Прохождение ВВК в Украине: что делать военным, если их признали годными, но у них плохое самочувствие (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)
Военные и военнообязанные проходят военно-врачебную комиссию для установления пригодности к военной службе. Если ВВК проходит военный, и комиссия признала его годным к службе, но ему плохо, Минобороны определило порядок действий, как можно обратиться за помощью.
В Украине работники территориальных центров комплектования отправляют военнообязанных на ВВК, чтобы определить пригодность к военной службе перед мобилизацией. Военные проходят ВВК после болезни, ранения, контузии или увечья для определения состояния годности к дальнейшей службе.
В Министерстве обороны отметили, что возможны случаи, когда ВВК будет признавать годным к службе больного военного, но от этого болезнь не пройдет. Поэтому, их эксперты составили порядок действий и советы военному, если по решению ВВК он здоров, но при этом имеет жалобы на здоровье.
Военному нужна экстренная медицинская помощь — что делать
Возможна ситуация, в которой, по решению ВВК, военный годен (-а) к службе, но при этом имеет жалобы на состояние здоровья. Если при этом военный нуждается в экстренной неотложной медицинской помощи (например, из-за травмы, несчастного случая, угрожающего жизни состояния), надо:
- звонить 103 или обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения;
- сообщить своему непосредственному командиру о заболевании или попросить медицинских работников сообщить ближайший ТЦК о месте своего пребывания с указанием учетных данных для дальнейшего сообщения в твою воинскую часть;
- после оказания медицинской помощи следовать рекомендациям врача: вернуться к службе/обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения в системе МОУ, сообщить об этом непосредственному командиру.
Обострение хронической болезни у военного — порядок действий
Как советуют в Минобороны, если ВВК признает военного годным, но у него обострилась хроническая болезнь, разрешение на лечение можно получить от непосредственного командира, и самостоятельно обращаться за помощью.
При обострении хронических заболеваний (состояниях, не угрожающих здоровью и жизни) нужно:
- связаться с непосредственным командиром и сообщить о заболевании и о необходимости обращаться в учреждение здравоохранения;
- в тот же день обратиться за консультацией к врачу;
- сообщить своему командиру о результатах обследования. От результатов зависят дальнейшие действия;
- если результаты обследований указывают на удовлетворительное состояние здоровья или о необходимости планового лечения, необходимо возвращаться в в/ч и при необходимости обращаться к начмеду воинской части для дальнейшего лечения;
- если же результаты обследований подтверждают необходимость оказания экстренной медицинской помощи, следует вызвать 103 и обращаться в больницу.
Прохождение ВВК после лечения
После лечения в медучреждении военного должны направить на ВВК для установления степени годности к военной службе. Направление на ВВК может выдать или прямой командир, должностью от начальника воинской части, или лечащий врач принимает решение о необходимости в ВВК, по его ходатайству военнослужащего зачисляют на прохождение комиссии.
Военный проходит ЭКГ-обследование, флюорографическое обследование органов грудной клетки, сделать общий анализ крови и мочи, его осматривают хирург, терапевт, невропатолог, окулист, отоларинголог, гинеколог (для женщин), а по медицинским показаниям и врачи других специальностей. После этого либо проводят дополнительное обследование у других специалистов, либо принимают решение о пригодности военного.
1. ВВК может определить одну из следующих степеней годности к военной службе:
- пригодный;
- ограниченно годен;
- непригоден с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;
- непригоден с исключением с воинского учета.
2. По постановлению ВВК, военнослужащего могут перевести для лечения в другое военное или гражданское учреждение здравоохранения.
3. По решению ВВК будет определена необходимость назначения отпуска по состоянию здоровья для лечения до 4 месяцев.
4. ВВК принимает решение, связана ли контузия, травма, увечье с защитой государства. ВВК принимает такое решение:
- Ранение (контузия, травма, увечье), ДА, связанно с защитой Родины — если ранение было получено во время защиты Родины или выполнения обязанностей военной службы во время службы в составе действующей армии и флота, а также во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий
- Ранение (контузия, травма, увечье), ДА, связанно с выполнением обязанностей военной службы — если ранение получено (кроме случаев противоправного деяния) в случае фактического выполнения служебных обязанностей во время прохождения военной службы в частях, которые не входили в состав действующей армии;
- Ранение (травма, контузия, увечье), полученное в результате несчастного случая, ДА, связанно с прохождением военной службы — если оно получено при обстоятельствах, не связанных с выполнением обязанностей военной службы, или получено в результате правонарушения;
- Заболевание (ранение, травма, контузия, увечье), ДА, связанно с защитой Родины — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, или когда заболевание, возникшее до этого в период службы в воинских частях и учреждениях, входящих в состав действующей армии, достигло такого развития, что ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности, временной) к военной службе;
- Заболевание (ранение, контузия, травма, увечье), ДА, связанно с прохождением военной службы — если оно возникло во время службы в воинских частях и учреждениях, которые не входят в состав действующей армии, или когда заболевание достигло такого развития, которое ограничивает пригодность или приводит к непригодности (в частности, временной) к военной службе, службе по военной специальности;
- Заболевание, НЕТ, не связанное с прохождением военной службы — если оно возникло у того, кто прошел медицинский осмотр, до призыва на военную службу, принятия на военную службу по контракту (в частности, заболевания, не диагностированные при призыве (при приеме на военную службу), но патогенетически их развитие началось до призыва (до приема) на военную службу, и военная служба не повлияла на уже имеющееся заболевание и пригодность к военной службе.
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