Суды изредка лишают свободы за уклонение. Каким может быть реальное наказание во время мобилизации — объясняет опытный юрист 31 октября, 14:17 Эксклюзив НВ ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ: Сейчас продолжается третья волна мобилизации, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, и проблем с ней нет (Фото:Reuters)

Какими бывают повестки, где их должны выдавать и какие решения принимают суды за уклонение от призыва, — рассказывает Ростислав Небельский, юрист Arzinger.

В стране идет третья волна мобилизации, заявил недавно секретарь СНБО Алексей Данилов. «Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки для защиты нашей страны. Проблем нет, и если будет необходимость в дополнительной мобилизации, уверен, что проблем не будет», — заверил он.

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При этом ранее министр обороны Алексей Резников уточнял, что большинство мужчин призывного возраста должны быть готовы воевать.

О нюансах мобилизации и о том, могут ли попасть в армию мужчины без предварительного армейского опыта, НВ побеседовал с Ростиславом Небельским, юристом практики уголовного права юркомпании Arzinger.

Когда и при каких условиях наступает уголовная ответственность за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе в части уклонения от мобилизации?

Уголовная ответственность установлена статьей 336 Уголовного кодекса Украины и она сформулирована именно как уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Ответственность устанавливается лишением свободы от 3 до 5 лет. Но важный момент: суды изредка устанавливают реальное лишение свободы. Чаще всего это ограничивается формулировкой о лишении свободы, но без реального отбывания наказания. То есть устанавливается срок, в течение которого лицо должно осуществлять определенные обязанности — являться в соответствующий орган, отмечаться, как это называют, сообщать об изменении места жительства, например. И по истечении этого установленного срока считается, что лицо отбыло наказание.

Уголовная ответственность за уклонение наступает на этапе, когда лицу уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы. То есть обычно это когда уже лицо прошло медкомиссию, было признано пригодным, а оснований для отсрочки нет, и ему вручили повестку именно на прохождение службы.

Если это первичная повестка, касающаяся уточнения учетных данных, то за неявку следует только административная ответственность.

Каждый военнообязанный мужчина до 60 лет сейчас может получить повестку. Существует ли какая-нибудь приоритетность? Попадут ли последними в эту очередь те, у кого нет опыта прохождения военной службы?

Повестки, о которых идет речь, это повестки об уточнении учетных данных. На следующем этапе, когда эти данные уточняются, и когда направляется лицо на прохождение военно-врачебной комиссии, — это уже вопрос работы самого органа, осуществляющего мобилизационную деятельность: его задача определять, есть ли у лица навыки. И это уже выходит за рамки правового регулирования. Понятно, что по логике, лица, не имеющие никакого опыта (и власти об этом неоднократно говорили), не могут быть направлены непосредственно в зону боевых действий. Но закон это особо не регулирует.

Как правильно действовать гражданам, получающим повестки вне региона регистрации места жительства, где-то в пути на блокпостах, возвращаясь из командировки?

Здесь есть технический момент. В повестке должно быть указано, куда следует явиться лицу. Если в Киеве вручили повестку, а лицо зарегистрировано в другом регионе, и там же его личное дело, то в таком случае просто технически он не сможет пройти эти процедуры в Киеве, где нет его документов, в том числе медицинских.

Кроме того, возникает вопрос полномочий. То есть, имеет ли полномочия Киевский территориальный центр комплектования направлять лицо для прохождения каких-либо действий за пределами города.

Вот из-за таких недостатков орган, который будет решать вопрос ответственности лица, может подвергнуть сомнению юридическую силу такой повестки.