Всеобщая мобилизация. Права и полномочия работников ТЦК при проверке документов и вручении повестки 12 июля, 18:08 Всеобщая мобилизация: как вручаются повестки — права и полномочия работников ТЦК по закону (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Всеобщая мобилизация и военное положение продолжаются в Украине с 24 февраля 2022 года. Обязанность граждан — защита Отечества от российской агрессии. Это делается военными в составе Сил обороны Украины. Стать в ряды можно или в качестве добровольца или после принудительной мобилизации, которая осуществляется по законам Украины.

Конституция Украины предусматривает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу в соответствии с законом. Защитой Украины занимаются военные в составе Вооруженных Сил Украины.

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Призыв по мобилизации для службы в ВСУ происходит путем оповещения граждан Украины. После получения приказа о мобилизации, начальники териториальных центров комплектации и социальной поддержки должны издать распоряжение о вручении повесток. Повестка выписывается на основании распоряжений ТЦК, подписывается его руководителем и он ставит свою печать, то есть повестка выписывается заблаговременно.

Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов описывает, как происходит вручение повестки — адресно лично в руки под подпись мужчине.

Нигде в законах не указано, как вручать повестки на улице, ведь они должны быть сначала заполнены и подписаны начальником ТЦК. Поэтому, алгоритм вручения повесток на улице предусматривает предварительную проверку документов у мужчины. Законами четко закреплено, на каких основаниях и кого можно останавливать для проверки документов, кто это делает, и как его уполномочить.

В каких случаях на улице можно проверять документы

Юристы из правовой организации Безоплатная правовая помощь объяснили, какой алгоритм проверки документов во время военного положения, и какие документы должны предъявить представители полиции и ТЦК.

В законодательстве Украины не определено место, где можно выдавать повестки, представители ТЦК вручают повестки во всех публичных местах и адресно. Для этого необходимо сначала проверить документы у лица, которому собираются вручить повестку.

Работники Нацполиции и ТЦК имеют право проверять документы во время военного положения, но на основании таких причин, указанных в пункте 7 Постановления КМУ № 1456:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки лица, находящегося в розыске, или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другого чрезвычайного происшествия;

если внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

нарушение лицом соответствующих запретов, введенных на территории, где введен правовой режим военного положения.

Как происходит проверка документов

В законах нигде не указано, как именно военные должны проверять документы, и никакого порядка действий для них не существует.

Согласно части 3 статьи 18 Закона Украины О Национальной полиции, обращаясь к лицу для проверки документов полицейский обязан:

назвать свою фамилию, должность, служебное звание;

предъявить жетон, свое служебное удостоверение, копию приказа коменданта по его требованию;

дать возможность ознакомиться с имеющейся там информацией. Полицейский не обязан передавать лицу свое удостоверение, а должен держать его в своих руках;

назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки.

Работники ТЦК, как и полиция обязаны законом представляться и предоставлять для проверки свои документы, которые уполномочивают их на проверку документов. Это утверждено пунктом 5 Постановления КМУ № 1456. Уполномоченные работники ТЦК должны предъявить по требованию человека приказ коменданта о праве на проверку документов, в котором указана фамилия лица, осуществляющего проверку.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отметил, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток.

Уполномоченные представители ТЦК перед вручением повестки по требованию украинца обязаны предъявить кроме приказа коменданта о праве на проверку документов:

служебное удостоверение ТЦК, подтверждающее, что они именно те, кто указан в приказе коменданта о проверке документов;

приказ или распоряжение начальника ТЦК, которым уполномочены указанные лица на вручение повесток;

назвать основание определенное в пункте 7 Порядка проверки;

Кто может вручать повестки в Украине

Законодательством не установлено место, в котором могут вручить повестку. Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Вручать их могут уполномоченные лица.

В соответствии с пунктом 56 Положения, оповещение граждан о призыве на срочную военную службу и их прибытие на призывные участки осуществляется по распоряжениям руководителей районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Законом не предусмотрены полномочия по заполнению повесток лицами, получившими право на вручение повесток. Вручение повесток осуществляют уполномоченные на это лица:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК.

После вручения повестки, человек расписывается в отрывной части бланка. Он получает повестку, бланк с подписью остается в ТЦК, через который повестку вручили.

Если во время вручения повестки произошли нарушения, это означает, что она вручена ненадлежащим образом. Это можно фиксировать а также отказаться от повестки, заполнив соответствующий акт.

В случае неявки по правомерно врученной повестке, закон предусматривает административную ответственность — если это вызов для уточнения данных или ВВК, и уголовную — за уклонение от мобилизационного распоряжения.