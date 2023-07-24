Отсрочка по профессии. Еще одну категорию мужчин запрещают мобилизовать и отправлять на фронт принудительно 24 июля, 16:35 Всеобщая мобилизация: одной категории мужчин предоставят отсрочку по профессии в Украине (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине изменили основания для отсрочки военнообязанным от всеобщей мобилизации. В перечень профессий, которые запрещено принудительно мобилизовать добавляют новую категорию мужчин, которые получают право на отсрочку от мобилизации.

Во время всеобщей мобилизации и военного положения в Украине все мужчины от 18 до 60 лет могут быть принудительно мобилизованы для защиты Отечества. Принудительной мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, если они пригодны по состоянию здоровья к выполнению задач не имеют права на отсрочку и не относятся к категории мужчин, которых запрещено мобилизовать.

Видео дня

В Украине принят за основу проект Закона № 9274 относительно уточнения полномочий субъектов обеспечения гражданской защиты, совершенствования законодательства по вопросам защиты населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций, организации и проведения эвакуации населения, обеспечения охраны жизни и здоровья граждан.

Новая отсрочка от мобилизации: сколько она длится

Новый законопроект предусматривает, что все работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям не могут быть мобилизованы принудительно.

Соответствующие изменения вносятся в статью 23 закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации в перечень профессий и служб, по которым запрещена принудительная мобилизация в Украине.



Отсрочка гарантируется законом Украины, однако ее необходимо подтверждать в территориальном центре комплектования соответствующими документами.

По правилам, военнообязанные получают право на отсрочку от мобилизации на срок, пока существует основание для нее. Отсрочка по профессии для работников ГСЧС основанием имеет официальное трудоустройство в органах ГСЧС, и документом может быть служебное удостоверение работника ГСЧС.

То есть, отсрочка для работников ГСЧС продлится сколько, сколько военнообязанные будут там трудоустроены.

Отсрочка — какие категории имеют право в Украине

Уполномоченные лица могут вручать повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет, и такие повестки нельзя обжаловать в суде, поэтому ща ними надо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанное время по указанному адресу. Однако, мужчин, которые имеют право на отсрочку нельзя мобилизовать принудительно — они могут пойти на службу только по собственному желанию.

Отсрочку от мобилизации мужчины получают по следующим обстоятельствам:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

для получения образования;

для занятия наукой;

из-за профессиональной деятельности;

из-за бронирования;

Полный перечень оснований для отсрочки в Украине:

Через профессиональную деятельность

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной Полиции Украины, налоговой полиции, национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления госудаственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Для получения образования

Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

Через бронирование

Забронированные на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины за:

органами государственной власти;

другими государственными органами;

органами местного самоуправления;

за предприятиями, учреждениями и организациями;

Для преподавания, занятия наукой

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и / или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

По семейным обстоятельствам

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены ( мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать; опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники ( муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:



военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время обеспечения проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии

По состоянию здоровья

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев ( с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); беременные женщины;