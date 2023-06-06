Повестки по почте, СМС и через родственников. Какие есть виды повесток, как их вручают и что указывается в бланках 6 июня, 13:10 Мобилизация в Украине: виды повесток, кто и как может вручать, можно ли обжаловать вручение в суде (Фото:АрмияИнформ)

Во время правового режима военного положения, военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть мобилизованы. Рассказываем, как сейчас вручают повестки, что там должно быть указано и когда наступает уголовная ответственность.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продлили до 18 августа 2023 года, повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Законодательством Украины не до конца урегулирован процесс вручения повесток, поэтому вручают их уполномоченные лица в любых публичных местах, на блокпостах и адресно.

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Законодательством предусмотрено четыре вида повесток и установлено, кто может проводить оповещение путем вручения повесток и как именно они выдаются.

Начальница пресс-службы Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко рассказала о видах повесток и почему полиция и военные проверяют документы на улицах.

Кто проверяет документы и как вручают повестки в Украине

«Для того, чтобы вручить повестку, прежде всего необходимо установить личность, человека, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу», — говорит она.

Такими уполномоченными лицами являются представители Национальной полиции Украины, и законодательством предусмотрены основания для проверки документов и порядок действий полицейских и гражданских.

Кроме того, пресс-офицер подчеркнула, что повестка должна быть вручена лично. Это подтверждается решением Верховного Суда по делу № 759/5435/16-к от 28 января 2020 года.

Если человек отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Эту практику прокомментировал также юрист Константин Гритчин, учитывая юридическую практику. Он отметил, что акт создается и подписывается в присутствии свидетелей, которые также расписываются в нем.

«При отсутствии данных о вручении лицу повестки, а в случае отказа последнего в ее получении — о фиксировании этого отказа в предусмотренном законом порядке — отсутствуют данные о доказанности виновности лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса», — подчеркивает он.

Вручение повестки не означает, что человек сразу же отправится на учения или на фронт. Это прежде всего делается для уточнения учетных данных и определения физического состояния мобилизационного резерва.

Какие есть виды повесток в Украине

Мария Левко сообщила, что законом предусмотрено четыре вида повесток. Это следующие:

Повестка для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т. д. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка за подписью начальника ТЦК обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карточка исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии в этой карточке будет указано заключение военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе. Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Мобилизационное распоряжение. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.



Призыв на срочную службу не происходит во время военного положения в соответствии со статьей 18−1 Закона о воинской обязанности и военной службе.

«Сейчас такие повестки не выдают, ведь сейчас призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится из-за общей мобилизации», — сообщила офицер.

Кто вручает повестки в Украине

Как пояснила NV Мария Звягинцева, юрист Юридической сотни, количество тех, кто вручает повестки, не определено ни одним нормативно-правовым актом. Однако, определено, кто уполномочен вручать повестки и как их уполномочивают.

«Повестка должна быть подписана руководителем ТЦК, или органа СБУ, СВР, исполкома поселкового или иного совета. Если повестку вручили студенту или преподавателю, речь идет об уточнении учетных данных или прохождении медицинского осмотра. Однако такие лица имеют право на отсрочку от мобилизации и могут быть призваны на военную службу только с их согласия», — подчеркнула она.

Повестки в Украине имеют право вручать:

уполномоченные представители ТЦК;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов — в случае получения распоряжения ТЦК;

руководители ( главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения;

главы) государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций — также при наличии соответствующего распоряжения; руководители заведений образования.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец подчеркнул, что граждане имеют право проверять документы уполномоченных лиц перед вручением повесток. Это должно быть распоряжение начальника ТЦК и документы, которые доказывают работу в ТЦК или органах местного самоуправления.

Заполнение повестки и что должно быть в ней указано

Повестка должна быть правильно заполнена и подписана начальником ТЦК ДО вручения человеку.

В любой повестке должны быть указаны следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

год рождения; адрес проживания военнообязанного;

вид повестки;

дата, время и адрес куда необходимо явиться;

уточнения относительно необходимых документов;

название органа;

печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника ТЦК.

На юридическом поле идут споры относительно заполнения повестки «на коленке» после проверки документов. По словам разных юристов, юридическая практика свидетельствует о разных подходах судов и их решений относительно правомерности такого вручения повесток, поэтому каждый случай в суде является уникальным.

Кому вручают повестки на пляжах

Как рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, законом не уточнено, где уполномоченные лица должны выдавать повестки, поэтому они будут вручать их во всех публичных местах, в том числе на пляжах, которые открываются в Украине с потеплением.

«Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места все открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться оповещение граждан. Абсолютно не исключено, что и там также», — пояснила она.

Также она добавила, что повестка не является способом наказания. Оповещение проводят в тех местах, где есть военнообязанные граждане. А во время военного положения военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет.

Повестки по СМС, почтовому ящику и через родственников

Журналисты сообщают, что повестку могут вручать не лично в руки, а прислать СМС сообщением. Юрист Роман Симутин сообщил, что уже имел опыт работы с такими делами.

«Приобщил договор, суд назначил дату, но ответчики в лице ТЦК попросили суд перенести заседание — бывает, это нормальная практика. Однако на следующий день на телефон, указанный в графе моего клиента в договоре, приходит СМС: „В связи с тем, что Вы своей подписью подтвердили владение этим номером, сообщаю о необходимости прибытия такого-то числа, в такой-то ТЦК, для уточнения учетных данных и прохождения ВВК“», — сообщает адвокат.

Юрист утверждает, что делать ничего не надо. Адвокат еще раз напомнил, что повестка может вручаться лично под подпись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

«Это закреплено в том противоречивом постановлении Кабмина от 30.12.2022 года № 1487. Но даже там не решились прописать за СМС-ки, телефонные звонки, Viber, Telegram как надлежащую форму уведомления о вызове», — подчеркнул он.

Другой вариант ненадлежащего вручения повестки — вбрасывание в почтовый ящик или выдача повесток родственникам. Такая повестка не обязывает к действиям, поскольку человек не расписался о ее получении, и не получил повестку лично.

В случае получения повестки через заказное письмо с описью содержимого подпись свидетельствует о получении повестки — такое вручение фактически является правомерным.

Ответственность за неявку по повестке

Вручение повестки нельзя обжаловать в суде, а неявка на вызов в ТЦК карается административным штрафом или уголовной ответственностью.

«За игнорирование повесток третьего или четвертого вида — уголовная ответственность от ограничения свободы до 3 лет до лишения свободы от 3 до 5 лет», — объясняет Мария Левко.

В случае неприбытия по вызову по первому или второму виду повестки в ТЦК лицу грозит административный штраф в размере:

за первое нарушение от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 1700−3400 грн);

1700−3400 грн); в случае повторного нарушения в течение года от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан ( 3400 — 8500 грн).

Админштаф за неявку по повестке или нарушение правил воинского учета назначает начальник ТЦК, но для этого человеку необходимо лично явиться в ТЦК. Человек получает квитанцию и оплачивает штраф, после чего получает повестку и совершает то, что от него требуется.