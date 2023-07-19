С переосвидетельствованием врачами. Кто получает статус ограниченно годного и для чего таких военных мобилизуют 19 июля, 18:32 Мобилизация ограниченно годных: кто это, где должны служить, отправляют ли на фронт (Фото:Служба связей с общественностью 126 ОБр ТрО ВСУ)

Во время военного положения стандарты для здоровья военнообязанных сильно занижены, и по закону те, кто непригоден к службе в мирное время может быть ограниченно пригоден во время военного положения. Рассказываем, как мобилизуют таких мужчин и где они могут служить.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, работники территориальных центров комплектования в первую очередь пополняли состав штурмовых бригад и подразделений, которые были на передовой и несли потери.

Видео дня

Как сообщил пресс-офицер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, сейчас уже нет острой необходимости отправлять всех на передовую, и комплектуют тыловые части и части обеспечения, где могут работать как раз ограниченно годные военные.

Кто такие ограниченно годные и когда их мобилизуют

Мобилизация ограниченно годных вполне законна и предусмотрена законодательством. Во время военного положения военно-врачебные комиссии руководствуются Положением о военно-врачебной экспертизе, которая имеет таблицу определения пригодности к военной службе. Она предусматривает почти все болезни и когда военных надо исключить с учета, а когда они способны выполнять обязанности.

В частности, есть состояния военнообязанных, когда врачи определяют индивидуально — ограниченно пригоден или непригоден к службе.

Такие военные при условии продолжения несения службы проходят переобследование через 3 года службы, для проверки состояния здоровья.

Законом предусмотрено, что одновременно с постановлением ВВК в индивидуальном порядке врачи определяют где можно а где ни в коем случае нельзя служить лицу. Такое решение должны принимать с учетом:

военной специальности;

занимаемой должности;

возраста;

работы, которая фактически выполняется;

приспособленности к работе такого мужчины;

В постановлении ВВК в произвольной форме указывается, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу. Законом предусмотрено безапелляционно, что лица, признанные ограниченно годными к военной службе уже непригодны к службе в:

высокомобильных десантных войсках;

плавсоставе;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Военнослужащие, признанные ограниченно годными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Могут ли ограниченно годного перевести на фронт

Юрист Дмитрий Дончак пояснил, что законодательство не определяет понятие «боевая часть», а в отношении ограниченно годных применяются запрет служить в подразделениях, которые фактически выполняют наступательные действия. Но закон не предусматривает запрета находиться в штабе деловодом, например, если он находится в зоне боевых действий или недалеко от нее.

«При этом Вас не могут направить на выполнение работ, связанных с физическим трудом: обустройство блиндажей, окопов и т. д. Если все три условия выполняются, это означает что в действиях вашего руководства нет признаков нарушения законодательства», — подчеркнул Дмитрий Дончак.

Кого мобилизуют в первую очередь и когда берут ограниченно годных

Общая мобилизация в Украине происходит в соответствии с секретными мобилизационными планами, составленными военно-политическим руководством и потребностям воинских частей, которые присылают запросы на основе этих планов.

Все ТЦК получают инструкции по мобилизационным планам и доукомплектованию соответствующих подразделений необходимыми специалистами. Начальник Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап в интервью ArmyInform, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией и работники ТЦК принудительно мобилизуют всех мужчин, независимо от их желания.

Пресс-офицер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин уточняет, что сейчас комплектуют не только подразделения, которые находятся «на нуле», поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно приданных.

«Ограниченно годные военнообязанные не могут проходить службу в определенных воинских частях — это десантно-штурмовые войска, ССО. Однако это не означает, что он непригоден к прохождению срочной службы в ВСУ в целом. Ходит миф, что начали призывать ограниченно годных, потому что закончились годные. Нет! Они и раньше подлежали призыву, и это не является чем-то чрезвычайным в условиях полномасштабного вторжения», — пояснил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Таким образом, в Украине мобилизуют следующие категории мужчин:

годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

снятые и исключенные с воинского учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

В случае мобилизации ограниченно годных не направляют на штурм и они не выполняют обязанности, запрет на которых указан в их заключении ВВК.

Какие специальности нужны на передовой и кого мобилизуют

Как отметил начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко, для армии нужны мужчины всех специальностей и профессий.

«Потребности есть во всех военных специальностях — это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, направляем людей в соответствующие учебные центры», — объясняет он.

Учебные центры специализируются теперь на различных сферах и военные могут получать различных специалистов. Тем более, что даже мужчин и женщин с военным опытом не отправляют сразу на передовую — они проходят предварительное слаживание несколько недель.

«Если лицо служило, тогда (его — Ред.) направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3−4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служили, мы направляем в учебные центры», — пояснил принципы мобилизации Тищенко.