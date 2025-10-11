Балкон квартиры в Киеве, поврежденный в результате российского удара в ночь на 10 октября (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Во всех пострадавших от российских обстрелов регионах аварийные отключения электроэнергии больше не применяются.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что только в Киеве энергетики вернули свет более чем 800 тысячам семей.

«Есть локальные аварии. Энергетики продолжают работать над точечными заявками.

Продолжаются восстановительные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. На утро Черниговоблэнерго вынужденно применяет почасовые отключения объемом двух очередей", — добавили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что этой ночью россияне обстреляли Нежин в Черниговской области и Одесскую область. По состоянию на утро в Одесской области были обесточены потребители.

«Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и запитать всех потребителей. Критическая инфраструктура оперативно запитана от генераторов», — говорится в сообщении.

Ведомство написало, что потребление электроэнергии остается высоким, а облачная погода обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

«Учитывая погодные условия, сегодня сохраняется необходимость экономного энергопотребления. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно с 16:00 до 22:00», — призвали в Минэнерго, заявив, что ситуация может меняться.

Обновленную информацию о поставках электроэнергии можно будет узнавать на сайтах облэнерго и их официальных страницах в соцсетях.

Массированная атака РФ на энергетику Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября РФ нанесла удар по энергосистеме Украины 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

Укрэнерго вводила аварийные отключения света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС. Впоследствии сообщалось об отмене экстренных отключений в Харькове, Полтаве, Сумах и в Черкасской области.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек. Город был частично без света и без водоснабжения.

Инфографика: NV

В Запорожье были повреждены газовые объекты, потребителям временно отключали подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской ОВА сообщали, что без света были десятки тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксировали в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек, и на Полтавщине.