Массированная атака РФ на энергосистему: в Киевской области без света 28 тысяч потребителей, в Броварах повреждены дома и магазин — фото

10 октября, 08:22
Последствия российской массированной атаки на Бровары Киевской области, 10 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киевщины)

Последствия российской массированной атаки на Бровары Киевской области, 10 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Киевщины)

В Киевской области в результате российской массированной атаки на энергоинфраструктуру в ночь на пятницу, 10 октября, обесточены 28 тысяч потребителей в Броварском и Бориспольском районах, сообщает глава ОВА Николай Калашник.

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, в населенных пунктах разворачивают пункты несокрушимости. Объекты критической и социальной инфраструктуры переводят на генераторы.

По данным ОВА, в Броварах в результате комбинированного удара повреждены три многоэтажных дома, четыре киоска, а также четыре автомобиля. Пострадавших нет.

Фото: ГСЧС Киевщины

ГСЧС добавила, что обломки российского дрона ночью упали на двухэтажное здание минимаркета в Броварах, спасатели потушили пожар. Здание частично разрушено.

Фото: ГСЧС Киевщины
Фото: ГСЧС Киевщины

Ранее 10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе обломки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, взрывы раздавались в Днепре, Каменском и Криворожском районах.

Редактор: Юлия Рябовил

