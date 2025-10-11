Количество погибших возросло до двух. В больнице умер сотрудник Черниговоблэнерго, раненный после российского удара

11 октября, 11:48
Поделиться:
Во время обстрела были повреждены транспортные средства компании (Фото: ГСЧС Черниговщины)

Во время обстрела были повреждены транспортные средства компании (Фото: ГСЧС Черниговщины)

В больнице скончался второй работник Черниговоблэнерго, раненный во время российских обстрелов села Жадово на Черниговщине. В результате атаки 10 октября армия РФ убила одного энергетика на месте, еще несколько ранила.

Об этом 11 октября сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое», — написал он.

Реклама

Вечером 10 октября российский беспилотник попал в служебный автомобиль облэнерго в Семеновской громаде, из-за чего авто загорелось.

Читайте также:
«Сильный удар, но не смертельный». Из-за погодных условий отражение российских атак уменьшилось на 20−30% - Зеленский

Во время ликвидации последствий произошел повторный удар по другому автомобилю предприятия.

На месте погиб один работник, еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Оккупанты также обстреляли пожарную команду, которая прибыла на помощь.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Больница Российская агрессия Обстрел Черниговская область Чернигов Атака Облэнерго Война России против Украины погибшие на войне

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies