Количество погибших возросло до двух. В больнице умер сотрудник Черниговоблэнерго, раненный после российского удара

Во время обстрела были повреждены транспортные средства компании (Фото: ГСЧС Черниговщины)

В больнице скончался второй работник Черниговоблэнерго, раненный во время российских обстрелов села Жадово на Черниговщине. В результате атаки 10 октября армия РФ убила одного энергетика на месте, еще несколько ранила.

Об этом 11 октября сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое», — написал он.

Вечером 10 октября российский беспилотник попал в служебный автомобиль облэнерго в Семеновской громаде, из-за чего авто загорелось.

Во время ликвидации последствий произошел повторный удар по другому автомобилю предприятия.

На месте погиб один работник, еще четверо получили ранения и были госпитализированы. Оккупанты также обстреляли пожарную команду, которая прибыла на помощь.