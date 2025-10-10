Удар более 60 дронами и ракетами: Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, возникли пожары
В Днепропетровской области в результате ударов РФ по энергосистеме возникли пожары 10 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)
Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 10 октября, массированно атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами. Под ударом была энергетическая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы раздавались в Днепре, Каменском и Криворожском районах. В результате ударов возникли пожары.
По данным ОВА, известно об одном пострадавшем 66-летнем мужчине, его госпитализировали.
В общем противовоздушная оборона сбила над регионом ночью 60 беспилотников.
Последствия российской ночной атаки также фиксируются в Синельниковском и Днепровском районах. Под ударами артиллерии и РСЗО был Никопольский район, детали уточняются, добавил Лысак.
Ранее 10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением. В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.