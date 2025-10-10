Удар более 60 дронами и ракетами: Россия массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, возникли пожары

10 октября, 07:54
В Днепропетровской области в результате ударов РФ по энергосистеме возникли пожары 10 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)

В Днепропетровской области в результате ударов РФ по энергосистеме возникли пожары 10 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Днепропетровщины)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 10 октября, массированно атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами. Под ударом была энергетическая инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Взрывы раздавались в Днепре, Каменском и Криворожском районах. В результате ударов возникли пожары.

По данным ОВА, известно об одном пострадавшем 66-летнем мужчине, его госпитализировали.

В общем противовоздушная оборона сбила над регионом ночью 60 беспилотников.

Последствия российской ночной атаки также фиксируются в Синельниковском и Днепровском районах. Под ударами артиллерии и РСЗО был Никопольский район, детали уточняются, добавил Лысак.

Ранее 10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением. В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Энергетика Днепропетровская область Кривой Рог Война России против Украины Город Днепр атаки России на энергосистему

