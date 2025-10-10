Шахеды, Кинжалы и Искандеры: российские войска ночью атаковали Украину почти 500 ракетами и дронами, ПВО обезвредила 420 целей

10 октября, 10:26
Поделиться:
Силы ПВО уничтожили более 400 российских дронов и 15 ракет ночью 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Силы ПВО уничтожили более 400 российских дронов и 15 ракет ночью 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 10 октября, нанесли комбинированный удар по Украине с применением 497 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона обезвредила 420 целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты использовали для удара по Украине следующие средства:

  • 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов), около 200 из них — шахеды;
  • 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал;
  • 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 12 крылатых ракет Искандер-К;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

Реклама

Читайте также:
Отключение света и удар по дому. Последствия комбинированной атаки РФ по Киеву — фоторепортаж

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

  • 405 дронов;
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;
  • 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
  • 9 крылатых ракет Искандер-К;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Читайте также:
Более 200 ударов с начала вторжения. Россия ночью атаковала теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование ТЭС

Четыре ракеты, по данным ВС ВСУ, не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются). В результате атаки зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых целей на семи локациях.

Воздушные силы предупредили, что российская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько дронов.

Инфографика: NV

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

Читайте также:
Отремонтировать до конца зимы не успеют: российские атаки разрушили 60% добычи газа в Украине за несколько дней — Bloomberg

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   ПВО Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Ракетный удар атака шахедов Х-47 Кинжал атаки России на энергосистему

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies