Шахеды, Кинжалы и Искандеры: российские войска ночью атаковали Украину почти 500 ракетами и дронами, ПВО обезвредила 420 целей

Силы ПВО уничтожили более 400 российских дронов и 15 ракет ночью 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Войска страны-агрессора России в ночь на пятницу, 10 октября, нанесли комбинированный удар по Украине с применением 497 средств воздушного нападения. Противовоздушная оборона обезвредила 420 целей, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Оккупанты использовали для удара по Украине следующие средства:

465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера ( беспилотники других типов), около 200 из них — шахеды;

беспилотники других типов), около 200 из них — шахеды; 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал;

14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

12 крылатых ракет Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:

405 дронов;

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 Кинжал;

4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;

9 крылатых ракет Искандер-К;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Четыре ракеты, по данным ВС ВСУ, не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются). В результате атаки зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 ударных БпЛА на 19 локациях и падение сбитых целей на семи локациях.

Воздушные силы предупредили, что российская атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько дронов.

Инфографика: NV

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.