В Запорожье в результате ночной атаки РФ повреждены объекты газовой инфраструктуры

В Запорожье повреждены объекты газовой инфраструктуры после удара РФ (иллюстративное фото) (Фото: Оператор ГТС Украины)

В Запорожье в результате повреждения газовых объектов российским обстрелом временно просят ограничить потребление газа. Об этом сообщил Запорожгаз.

Жителей Запорожья призвали минимально использовать газовые приборы до завершения аварийных работ.

В Запорожгазе объяснили, что это необходимо для стабилизации давления в сети и избежания отключений.

Там заверили, что сообщат о восстановлении стабильного газоснабжения дополнительно.

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров подтвердил, что в результате атаки РФ зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры.

Он отметил, что в Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС — это предупредительные меры.

В ОВА отметили, что движение будет восстановлено как только это позволит ситуация с безопасностью.

В ночь на 10 октября российские оккупанты ударили по Запорожью ударными БпЛА, в результате чего вспыхнул пожар в жилом доме. Погиб семилетний ребенок, еще два человека ранены.

РФ также атаковала дронами и баллистикой Киев, часть столицы осталась без света. В Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом, возник пожар. В Киеве пострадали девять человек.