На Киевщине без света были 110 тысяч потребителей: аварийные отключения электроэнергии отменили в трех областях

Отключение света в Киеве после массированной атаки РФ на энергетику 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В Киевской и Днепропетровской областях в ночь на субботу, 11 октября, отменили экстренные отключения света, которые вводили из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российского массированного обстрела 10 октября.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Сейчас все семьи со светом. Работаем над точечными заявками», — сообщила компания.

Министерство энергетики добавило, что ситуацию в энергосистеме также стабилизировали в Запорожской области, где действовали графики аварийных отключений для промышленных предприятий.

Энергетики продолжают работать для восстановления электроснабжения во всех пострадавших регионах после обстрела 10 октября, говорится в сообщении министерства.

В Киевской ОВА уточнили, что без света в регионе накануне были 110 тысяч абонентов, но по состоянию на полночь все они были подключены.

Массированная атака РФ на энергетику Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября РФ нанесла удар по энергосистеме Украины 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

Инфографика: NV

Укрэнерго ввела аварийные отключения света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек. Город был частично без света и без воды. Вечером 10 октября ДТЭК сообщала, что возобновила электроснабжение для более чем 420 тысяч потребителей в столице.

В Запорожье были повреждены газовые объекты, потребителям временно отключали подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской ОВА сообщали, что без света были 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек, и на Полтавщине.