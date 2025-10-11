В Одессе возобновили подачу света для 240 тысяч абонентов после удара РФ по энергетике региона 11 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)

В Одесской области после ночного обстрела энергосистемы в субботу, 11 октября, электроснабжение восстановили для 240 тысяч семей, сообщает компания ДТЭК.

Энергетики перезаправили объекты критической инфраструктуры и часть домов через резервные схемы.

В сообщении ДТЭК отмечается, что после разрешения военных и спасателей энергетики осмотрят поврежденное оборудование, чтобы оценить масштабы разрушений.

Ранее 11 октября Одесская ОВА сообщила, что россияне ночью массированно атаковали дронами энергетику региона. Повреждено оборудование, вспыхнули пожары. Часть Одессы и Одесского района осталась без света. Областная прокуратура писала об обесточивании 44 населенных пунктов.

Также в регионе в результате обстрела повреждено здание гостинично-ресторанного комплекса и три жилых дома.