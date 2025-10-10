Ввели графики аварийных отключений. На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетики
В Полтавской области без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов (иллюстративное фото) (Фото: Pixabay)
В Кременчугском районе Полтавской области в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram.
По его словам, без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов.
В связи с этим в Полтавской области были введены графики аварийных отключений. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Также в результате атаки РФ были повреждены частные дома. Обошлось без пострадавших.
Ранее в ДТЭК сообщили о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.
В результате ночной атаки РФ в Киеве пострадали 12 человек, в Печерском районе обломки шахеда попали в многоэтажку, также последствия удара фиксируют в Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.
Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. Последствия фиксируют в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Черкасской и других областях.