В Каневе Черкасской области из-за атаки РФ пострадали 10 человек, среди них ребенок

В городе Канев Черкасской области в результате ракетно-дроновой атаки РФ пострадали 10 человек, среди них — 10-летний мальчик.

Об этом заявил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Telegram.

Он сообщил, что в Каневе продолжается ликвидация последствий российского обстрела. Все необходимые службы работают, развернут оперативный штаб.

По предварительным данным, взрывной волной были повреждены по меньшей мере семь многоэтажек, детский сад и школа. В зданиях в основном побиты окна.

В ОВА отметили, что все пострадавшие — не тяжелые. Им оказывают необходимую помощь.

В ГСЧС рассказали, что спасатели разблокировали квартиры, где находились шесть человек, а также демонтировали аварийные конструкции.

Ранее Табурец сообщал, что россияне целились по критической инфраструктуре Черкасской области.

Массированная атака России на энергосистему Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.

Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В Киеве в результате атаки пострадали 12 человек, в Печерском районе осколки шахеда попали в многоэтажку. ДТЭК сообщила о частичном обесточивании Киева, также в столице перебои с водоснабжением.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, пятеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской и Полтавской областях. Укрэнерго заявила об аварийных отключениях света в Киеве и 9 областях. Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за обесточивания сети.