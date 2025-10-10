В результате российского комбинированного удара по энергетической системе Украины фиксируются обесточивания значительного количества потребителей в Киеве и девяти областях, сообщает НЭК Укрэнерго в пятницу, 10 октября.

В Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Киеве применены аварийные отключения света.

Ограничения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме, уточнила Укрэнерго.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», — говорится в сообщении компании.

Ранее 10 октября Минэнерго сообщило, что российские войска ночью массированно атаковали энергетическую инфраструктуру страны. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС, а также о частичном обесточивании Киева.

Новость дополняется