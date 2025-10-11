Без света в Киеве были более 800 тысяч домов 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В Киеве энергетики завершили основные работы по восстановлению электроснабжения после массированного российского обстрела 10 октября, свет вернули более чем 800 тысячам абонентов.

Об этом сообщает ДТЭК в субботу, 11 октября.

Сейчас энергетики работают над локальными авариями в столице и точечными заявками об отключении электроэнергии.

Ранее 11 октября сообщалось, что в Киевской и Днепропетровской областях отменены экстренные отключения света. На Киевщине заживили более 100 тысяч потребителей. Также ситуацию стабилизировали в Запорожье, где действовали графики аварийных отключений для промышленности.

Массированная атака РФ на энергетику Украины 10 октября — что известно

В ночь на 10 октября РФ нанесла удар по энергосистеме Украины 497 средствами воздушного нападения, в том числе 465 дронами и 32 ракетами. ПВО обезвредила 420 целей.

Укрэнерго вводила аварийные отключения света в Киеве и 9 областях. В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС. Впоследствии сообщалось об отмене экстренных отключений в Харькове, Полтаве, Сумах и в Черкасской области.

В результате атаки в Киеве пострадали 12 человек. Город был частично без света и без водоснабжения.

В Запорожье были повреждены газовые объекты, потребителям временно отключали подачу газа. В городе погиб 7-летний ребенок, семеро пострадавших.

Также россияне осуществили массированную атаку на Днепропетровскую область, на энергетических объектах возникли пожары. В Кривом Роге трое пострадавших.

В Киевской ОВА сообщали, что без света были десятки тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. Последствия удара РФ также фиксируют в Черкасской области, где в Каневе пострадали 10 человек, и на Полтавщине.