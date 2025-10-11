Одесса частично без света: войска РФ массированно ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области, возникли пожары, повреждена гостиница
Последствия российской атаки на энергетику Одесской области 11 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)
Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 11 октября, массированно атаковали дронами энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, фиксируются обесточивания, пострадал один человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В результате ночного удара повреждено энергетическое оборудование.
По данным ГСЧС, в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса. Пожарные спасли двух человек и ликвидировали возгорание. Также повреждены три жилых дома.
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения в области. Критическая инфраструктура запитана от генераторов, добавил глава ОВА.
На сайте ДТЭК Одесские сети сказано, что свет пропал в части Одессы и Одесского района из-за аварии в сети.
Ночью в Одесской области слышали звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего РФ атаковала Украину 78 дронами, 54 из них обезврежены.