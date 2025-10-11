Одесса частично без света: войска РФ массированно ударили по энергетической инфраструктуре Одесской области, возникли пожары, повреждена гостиница

11 октября, 09:29
Последствия российской атаки на энергетику Одесской области 11 октября 2025 года (Фото: ГСЧС Одесской области)

Войска страны-агрессора России в ночь на субботу, 11 октября, массированно атаковали дронами энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области, фиксируются обесточивания, пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате ночного удара повреждено энергетическое оборудование.

ГСЧС Одесщины
Фото: ГСЧС Одесщины

По данным ГСЧС, в результате попаданий вспыхнули пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в трехэтажном здании гостинично-ресторанного комплекса. Пожарные спасли двух человек и ликвидировали возгорание. Также повреждены три жилых дома.

ГСЧС Одесщины
ГСЧС Одесщины
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения в области. Критическая инфраструктура запитана от генераторов, добавил глава ОВА.

На сайте ДТЭК Одесские сети сказано, что свет пропал в части Одессы и Одесского района из-за аварии в сети.

ГСЧС Одесщины
ГСЧС Одесщины
Ночью в Одесской области слышали звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего РФ атаковала Украину 78 дронами, 54 из них обезврежены.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Одесская область Одесса Энергетика ДТЭК Война России против Украины Энергосистема атака шахедов

