В Киеве восстанавливают электроснабжение после ночного российского удара ракетами и дронами по энергетике, 10 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Энергетики вернули электроэнергию 270 тысячам абонентов в Киеве после ночного массированного обстрела , восстановительные работы продолжаются, сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук в пятницу, 10 октября.

13:43. ДТЭК уточняет, что в первую очередь энергетики в Киеве восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры: транспорта, водоканализационных хозяйств, медицинских и образовательных учреждений. Ситуация в столице остается сложной, ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Обновлено в 13:24. Укрэнерго сообщает, что аварийные обесточивания пока вынужденно применяются в г. Киев, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях. На Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине объем ограничений уменьшили. На Черниговщине действуют графики почасовых отключений объемом две очереди.

По данным Минэнерго, самой сложной остается ситуация с электроэнергией в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской областях. Непростая ситуация также на Днепропетровщине и Запорожье.

В Павлограде Днепропетровской области специалисты завершили восстановительные работы. В Харькове, Полтаве и Сумах отменены аварийные отключения, действуют графики почасовых ограничений.

«Энергетики немедленно начали оценку ущерба и ремонтные работы, как только это стало безопасно. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — сообщила Гринчук и добавила, что энергетики работают круглосуточно.

По ее словам, оккупанты изменили тактику и наносят массированные удары по энергетическим объектам большим количеством дронов или ракет.

Министерство энергетики каждые два часа будет обновлять данные о ситуации в энергосистеме и сообщать о состоянии электроснабжения.

Ранее 10 октября Укрэнерго сообщало, что в результате комбинированной атаки РФ аварийные отключения применены в Киеве и девяти областях Украины — в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской.

В ДТЭК сообщили о повреждении оборудования ТЭС, а также о частичном обесточивании Киева, в столице перебои с водоснабжением.

В Киевской области без света были 28 тысяч потребителей Бориспольского и Броварского районов. О попаданиях в объекты энергетики сообщали также в Полтавской, Днепропетровской областях и в Черкасской области.

В Запорожье повреждены газовые объекты, потребителям временно отключили подачу газа.

Укрзализныця предупредила о задержках ряда поездов из-за обесточивания сети и обстрелов.

Всего ночью Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. ПВО обезвредила 420 целей.