В Буче оккупант расстрелял отца на глазах у сына 22 марта, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Подросток, который пострадал от оккупантов (Фото:НДСЛ Охматдит / Facebook)

В Буче Киевской области российский оккупант расстрелял 47-летнего мужчину на глазах у 14-летнего сына. Подросток также пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Охматдета.

7 марта 14-летний Юрий вместе с отцом на велосипедах отправились в центр оккупированной Бучи за гуманитарной помощью и лекарствами. На то время в доме семьи уже почти две недели не было газа, света и воды.

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«Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат стал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я свалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову», — рассказал парень.

Юрий несколько минут пролежал на земле, а когда военный ушел, парень побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь. Впоследствии он добрался домой и рассказал, что отца убили.

Родные два дня не могли забрать тело мужчины. А когда это удалось, то на его руке не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Также у погибшего забрали телефон, кошелек и ключи от дома.

По словам жены Аллы, мужчине выстрелили в голову и сердце. Семья самостоятельно похоронила отца во дворе дома. Женщина осталась одна с тремя детьми. Семье удалось эвакуироваться в Черкасскую область.

21 марта мать с сыном приехали в Охматдет, чтобы получить медицинскую помощь для Юрия и официально зафиксировать ранения. Мальчик получил пулевое ранение в руку, предплечье и палец. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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