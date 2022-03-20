Заявления Путина о «неонацистах» в Украине могут свидетельствовать о его способности пойти на ужасные шаги — Зеленский 20 марта, 18:15 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что утверждения российского диктатора Владимира Путина о «нацистах» среди украинской власти нельзя воспринимать серьезно, но они могут свидетельствовать о его готовности к «ужасным шагам».



Об этом глава государства сказал в интервью CNN.

Зеленский назвал «смешными» заявления главы Кремля и заявил, что Путин находится в информационном пузыре. В то же время он подчеркнул: такие высказывания со стороны российского диктатора его волнуют. По словам Зеленского, если Путин серьезно относится к своей заявил, то он «может быть способен на очень ужасные шаги».

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«Потому что это означает, что это для него не игра. Если он действительно верит в это, если это не игра, то мы просто продолжим борьбу против нее. Если это игра. Но если это не игра, если он серьезно относится к этому, если он думает, что это его миссия завоевать нашу территорию, и если он видит признаки неонацистов в нашей стране, то возникает много вопросов: что он еще способен сделать ради своих амбиций, ради своей миссии», — сказал президент Украины.



Российские высокопоставленные чиновники неоднократно повторяли, что Россия требует от Украины сложить оружие, провести «демилитаризацию» и «денацификацию», а также закрепить внеблоковый статус и признать ранее оккупированные РФ территории.



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