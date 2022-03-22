Российские военные воруют ковры из квартир украинцев — видео 22 марта, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Для военных РФ война, в том числе — возможность раздобыть вещи, недоступные им в РФ (Фото:Скриншот видео Игоря Луценко/Facebook)

Войска РФ продолжают мародерство на временно захваченных территориях Украины.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео, которые публикуются в соцсетях.

На одном из них видно, что российские военнослужащие воруют не только еду, чтобы выжить без поставок продовольствия, колонный с которым уничтожаются ВСУ, но и другое имущество, в том числе бытовую технику, автомобили и даже ковры.

Видео дня

Second strongest army in the world? The reality: marauders looting a gas station store. The Russian army has no hope of winning in Ukraine. Hungry, abandoned and demoralized. The Russians expected Ukrainians to greet them with flowers, instead they were met with an iron resolve. pic.twitter.com/0i63D8OzON — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 22, 2022

«Не шутка. Оккупанты воруют ковры из многоэтажек близ Гостомельского аэропорта», — сообщил на своей странице в Facebook Игорь Луценко, обнародовав соответствующие кадры, снятые разведывательным дроном.

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