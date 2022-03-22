Российские военные воруют ковры из квартир украинцев — видео
Для военных РФ война, в том числе — возможность раздобыть вещи, недоступные им в РФ (Фото:Скриншот видео Игоря Луценко/Facebook)
Войска РФ продолжают мародерство на временно захваченных территориях Украины.
Об этом свидетельствуют многочисленные видео, которые публикуются в соцсетях.
На одном из них видно, что российские военнослужащие воруют не только еду, чтобы выжить без поставок продовольствия, колонный с которым уничтожаются ВСУ, но и другое имущество, в том числе бытовую технику, автомобили и даже ковры.
«Не шутка. Оккупанты воруют ковры из многоэтажек близ Гостомельского аэропорта», — сообщил на своей странице в Facebook Игорь Луценко, обнародовав соответствующие кадры, снятые разведывательным дроном.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.