Российские военные воруют ковры из квартир украинцев — видео

22 марта, 11:36
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Для военных РФ война, в том числе — возможность раздобыть вещи, недоступные им в РФ (Фото:Скриншот видео Игоря Луценко/Facebook)

Для военных РФ война, в том числе — возможность раздобыть вещи, недоступные им в РФ (Фото:Скриншот видео Игоря Луценко/Facebook)

Войска РФ продолжают мародерство на временно захваченных территориях Украины.

Об этом свидетельствуют многочисленные видео, которые публикуются в соцсетях.

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На одном из них видно, что российские военнослужащие воруют не только еду, чтобы выжить без поставок продовольствия, колонный с которым уничтожаются ВСУ, но и другое имущество, в том числе бытовую технику, автомобили и даже ковры.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=K_9b-qvMrew

«Не шутка. Оккупанты воруют ковры из многоэтажек близ Гостомельского аэропорта», — сообщил на своей странице в Facebook Игорь Луценко, обнародовав соответствующие кадры, снятые разведывательным дроном.

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/5223395501017730
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мародерство Мародеры Киевская область Российские военные Гостомель Война России против Украины

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