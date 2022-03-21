В захваченном Мелитополе оккупанты похитили местных журналистов, местонахождение одного из них до сих пор неизвестно 21 марта, 14:54 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты временно захватили Мелитополь (Фото:riamelitopol)

Утром 21 марта российские оккупанты похитили четырех журналистов местного издания захваченного Мелитополя Запорожской области.

Как сообщили в Национальном союзе журналистов Украины, вооруженные оккупанты пришли домой к журналистам МВ-холдинга — издателю Михаилу Кумко, выпускающему редактору Евгении Борян, журналистам Юлии Ольховской и Любви Чайке.

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Гендиректор издания Анна Медвидь подтвердила эту информацию.

«Неделю назад меня вызвали на разговор и предлагали их поддерживать. Встречались в редакции, в которую они проникли самовольно и обыскали. Хотят, чтобы мы были лояльны и их поддерживали. Я согласия не дала и мы разошлись», — уточнила она.

Через несколько часов после похищения троих журналисток отпустили, с ними вели разговоры о необходимости сотрудничать с оккупантами.

Михаил Кумок находится у захватчиков, его местонахождение пока неизвестно.

«Михаил Владимирович является владельцем холдинга и издателем, но он полностью отошел от редакционных дел. Подчеркивает, что ушел на пенсию. Надеюсь, через несколько часов он будет на свободе», — уточнила Медвидь.

В НСЖУ подчеркнули, что выражают солидарность и поддержку мелитопольским журналистам, которые «демонстрируют принципиальную позицию и мужество, отвергая сотрудничество с оккупантами».

«Давление, обыски, похищение — арсенал устрашения журналистов и активистов, который захватчики оперативно задействуют на временно оккупированных территориях. НСЖУ информирует обо всех фактах военных преступлений РФ против работников СМИ Европейскую и Международную федерации журналистов», — резюмировали там.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

21 марта — 26-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.

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