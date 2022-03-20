«ВСУ войдут в мировую историю». Россия потеряла почти половину сухопутных сил, которые готовила к вторжению — интервью с Загороднюком 20 марта, 08:38 Цей матеріал також доступний українською Бывший министр обороны Загороднюк: ВСУ войдут в учебники мировой истории (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook)

За 24 дня войны в Украине Россия потеряла почти половину сухопутных сил, которые готовила возле границ перед вторжением, подсчитал бывший министр обороны, председатель правления Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

В интервью Радио НВ он рассказал, насколько опасны гиперзвуковые ракеты; как Россия, используя переговоры, пытается придумать четвертый план ведения войны и почему среди сирийцев мало желающих участвовать в боевых действиях в Украине.

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— Британская разведка утверждает, что Россия использует переговоры с украинской делегацией для перегруппировки сил. Мне кажется, что от переговоров ничего ожидать не стоит, но изменят ли оккупанты тактику?

— Базировать свои действия на том, что говорят представители России, нельзя. Никто этого, к счастью, не делает из украинской власти.

Ситуация какая? [Россияне] сухопутную кампанию проигрывают. Вся операция, которую они запланировали сначала — план А — не сработал слишком быстро; план В — не сработал. Какой у них был план С? Это еще предстоит обсудить, но он тоже не работает.

Теперь, конечно, они могут думать о плане D, то есть о каких-то других действиях — как выкрутиться из этой ситуации, потому что им нужно показать миру и себе, и Путину, и гражданам, что у них хоть какой-то прогресс, какие-то шансы на выигрыш.

На земле у них шансов на выигрыш очень мало, но они пытаются выкрутиться. Конечно, они могут использовать переговоры как оперативную паузу для того, чтобы разработать новый план операции и перегруппироваться.

Но мы точно знаем, что наши Вооруженные силы не сидят, не ждут, пока состоятся переговоры. Есть одна политическая группа, которая занимается переговорами, а есть Вооруженные силы, которые занимаются обороной: уничтожают врага каждый день и достаточно успешно. Достаточно — это в исторической перспективе, потому что происходящее уже войдет в мировые учебники истории.

Есть большая вероятность, что Россия гораздо слабее, чем кажется; что у них гораздо меньше денег, ресурсов, чем кажется. Сейчас они подтягивают дополнительные резервы, которые по качеству намного ниже, чем ожидалось. Их возможности меньше, чем ожидали даже в Украине, когда мы анализировали, не говоря уже о западных странах.

Возможно, они видят переговоры как метод выхода из ситуации. Но когда кто-то идет на переговоры, его позиция должна быть наиболее сильной. Поэтому они будут продолжать действия [на фронте], насколько это возможно; будут продолжать авиаудары и ракетные удары, к сожалению; будут продолжать блокировать наше море; постараются продвинуться на тех направлениях, где более или менее [выигрышная] ситуация — Мариуполь, Николаев — для того, чтобы усилить себя на переговорах.

— Верно ли, что они вербуют сирийцев? Или это очередной русский фейк?

— Они действительно вербовали сирийцев. Нам это подтвердили независимые источники, иностранные журналисты, занимавшиеся исследованием ситуации. Скорее всего, это верно.

Но после того, как некоторые вернулись, посмотрели, что здесь происходит, ажиотаж сирийский стал гораздо слабее, чем был сначала.

— Влияет ли экономическая изоляция России на военно-промышленный комплекс в реальном времени?

— У них действительно [заканчиваются] ресурсы. Боеспособной техники было меньше, чем ожидалось. Математическая оценка способностей не соответствует реальному положению вещей, и поэтому они должны быстро их обновлять. А быстро обновлять ресурс невозможно никому, потому что есть производственный процесс.

— 24 дня идет война. Остаются ли у России наступательные возможности, а у Украины — уничтожать оккупантов и переходить в контратаки?

— Россия не демонстрирует возможности вести активную наступательную работу на всех фронтах. Украина однозначно сильнее на земле. Они пытались усилиться — завезти резервы, но это не срабатывает. Потому перспективы у них очень незначительные.

Ситуация другая по ракетным системам, по морю. В море наши возможности [минимальны].

А вот по наземным операциям у них ничего не выходит. Они не добились ни одной оперативной цели. Мы считаем, что они безвозвратно потеряли (из-за погибших, пленных, раненых) практически половину группировки (по количеству), которую они отправили в Украину в начале этой операции.

Подсчитать очень просто. 15 тысяч погибших умножаем на три — это количество раненых, а еще пленные. И мы выходим на цифру, которая уже близка к половине тех 110 тысяч сухопутных сил, которые они отправили в Украину. Это катастрофа [для России].

В этот день мы видим, что их планы проваливаются. Сейчас они переходят к позиционной борьбе, окапываются. В краткосрочной перспективе это может им помочь, а в долгосрочной — они будут стационарнее, и наша артиллерия их будет видеть, они будут более уязвимыми.

— По Ивано-Франковской области ударили гиперзвуковыми ракетами. Действительно ли это оружие принципиально отличается от того, что они применяли раньше против Украины?

— Конечно, потому что борьба с такими ракетами намного сложнее. Но вопрос: сколько у них этого оружия? Если они только начали его производить, то мы можем говорить об опытных образцах. Скорее всего, они не смогут за счет этого оружия выиграть войну.

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