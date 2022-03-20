«Продолжают геноцид украинцев». В Мариуполе российские войска сбросили бомбы на школу, где прятались 400 мирных жителей
Армия РФ в Мариуполе, 18 марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В субботу, 19 марта, российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств № 12 в Мариуполе. Там прятались 400 мирных жителей.
Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
В ведомстве уточнили, что в здании прятались женщины, дети и пожилые люди. На данный момент информация по пострадавших уточняется.
В результате обстрела здание было разрушено. Люди находятся под завалами.
«Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя. Каждый военный преступник ответит за свои преступления против человечества, против мариупольцев», — говорится в сообщении.
20 марта советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что Россия бросила все военные средства, чтобы разрушить Мариуполь.
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