Переломный момент. Путин проигрывает в Украине: что будет дальше? 18 марта, 09:05 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською Тимоти Эш: У России мало дополнительных резервов для развертывания (Фото:REUTERS)

С точки зрения захватчика, сейчас нужно что-то менять, иначе Россия может потерпеть сокрушительное и унизительное военное поражение с серьезными последствиями внутри самой федерации

Рецепт военной катастрофы России таков: неправильная тактика, плохое снаряжение и неопытные немотивированные бойцы, которые сражаются на чужой земле неизвестно за что.

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А вот вам и рецепт военных успехов Украины: люди сражаются на своей земле, прекрасно знают свою местность и поэтому дают противнику адский отпор, которого тот не ожидал. Причем, сражаются все — от мэров городов до простых граждан.

За последние несколько дней украинцы перехватили инициативу, а российские войска уже несколько недель сидят в окопах, и, похоже, никуда не продвинулись.

С точки зрения захватчика сейчас нужно что-то менять, иначе Россия может потерпеть сокрушительное и унизительное военное поражение с серьезными последствиями внутри самой федерации.

У России мало дополнительных резервов для развертывания. Появились сообщения из Беларуси о серии взрывов, которые, по мнению некоторых, могли быть инсинуацией, призванной спровоцировать Лукашенко отправить своих военных в Украину на бойню. Но если российские войска не желали воевать в Украине, я сомневаюсь, что у белорусских мотивации побольше. А их разгром в Украине сделает Лукашенко жестоко уязвимым перед возможным переворотом внутри Беларуси. Зачем ему так рисковать? Думаю, он этого делать не станет.

Похоже, что в этой войне России против Украины наступил переломный момент. Путин должен либо склониться к мирному соглашению (даже «слитая» российская версия предварительного мирного плана из 15 пунктов не изобилует большими победами для страны агрессора, учитывая ее нынешние издержки), либо Путин должен пойти на усиление эскалации.

Иными словами, Байден сказал Путину: «Да пошел ты…»

Ключевой проблемной военной точкой сейчас, по-видимому, являются поставки западного оружия в Украину, поскольку даже простые Джавелины, ПЗРК, Стингеры и т. д. оказались в руках украинских бойцов высокоэффективными. Путин понял это и уже несколько раз предостерегал Запад против поставок вооружения Украине. Он даже подкрепил свое предостережение ракетными ударами в Яворовский полигон, расположенный недалеко от польской границы. Вчера президент США Джо Байден дал Путину «ответку», объявив поставках Украине военной помощи на $800 млн. Иными словами, Байден сказал Путину — «да пошел ты…», ты начал эту войну, нас на понт не возьмешь, тебе осталось лишь просить мира, причем на украинских условиях.

Действительно, украинская сторона становится все более уверенной и не горит желанием быстро соглашаться на любые мирные условия. Даже нейтралитет сейчас для Украины — не данность.

Так что у Путина сейчас есть два варианта: либо просить мира практически на любых условиях, либо усиливать военную агрессию. И Путин выглядел очень взбешенным на вчерашнем совещании «о мерах социально-экономической поддержки регионов России». Он все еще может пойти на вариант военной эскалации. Остается только гадать, каковы ее пределы, помня о том, как он поступал в Сирии.

Теперь давайте вспомним о той пресловутой статье, опубликованной летом 2021 года, Об историческом единстве русских и украинцев. Эта статья была роздана каждому военнослужащему российских вооруженных сил. Это — оправдание войны, дающее войскам повод (ничем не оправданный) для вторжения. Я никогда не считал, что эта война связана с потенциальным членством Украины в НАТО, угрозами безопасности НАТО для России или даже Крымом и Донбассом. Эта война, если вчитаться в вышеупомянутую статью, связана с его желанием остановить западную ориентацию Украины — не только в плане безопасности, но и с точки зрения образа жизни, системы правления, западного мышления, жизненной философии/управления/общества. У Путина нет уважения к украинцам как к народу, и к их праву на свое государство. И даже если Путин добьется соглашения о невступлении Украины в НАТО, нейтральном статусе и даже некотором признании де-факто Крыма и «ДНР/ЛНР», он абсолютно потеряет остальную Украину — и не сможет достичь целей, изложенных в своей статье.

Путин, ведением этой войны, обеспечит себе гораздо худшее положение относительно своих целей и исходной точки. Украинцы будут полны решимости ускорить свое движение на Запад, они будут еще больше стремиться защищаться от будущей российской агрессии, и никогда не забудут нынешнюю. Никогда. Пути назад к путинской России нет.

Россия останется государством-изгоем, как Северная Корея.

Если будет сейчас подписано мирное соглашение, то оно будет означать победу Украины и сокрушительное поражение России. Посмотрим, сможет ли Путин продать это внутри страны — пропагандистская машина и репрессии наверняка, со временем, сделают свое дело. Но груз катастрофического решения напасть на Украину будет давить на Путина. Полагаю, что россияне придут к правильным конечным выводам, и Путин в конечном итоге будет привлечен к ответственности. Будем надеяться, что это рано или поздно случится. И лучше, если рано.

В свете всего вышеизложенного меня вот что беспокоит. Не пойдет ли Путин на сирийский вариант, следуя логике — если мне не удастся заполучить Украину, то лучше я ее разрушу, чтобы и вам (Западу) не хотелось иметь с ней дело?

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