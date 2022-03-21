«Не знаю, что в Чечне было, но тут вообще пизд*ц». НВ собрал самые шокирующие телефонные признания оккупантов 21 марта, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Звоня родным, солдаты РФ откровенно признают и массовые потери, и собственное мародерство, и убийства украинцев. НВ собрало самые шокирующие признания оккупантов, перехвачены украинскими силовиками

Просто цитаты — ни слова больше:

«— Ты бы знал просто как жить охота! Это не фильм, не «9 рота» них*я! Тут ноги, руки летают, бл*.



— Ты даже не представляешь, как здесь страшно, бл*дь!

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— За что мы идем, бл#дь? За что я воюю? За что мои пацаны здесь умирают? Я просто не понимаю, почему Путин сказал идти, бл*дь! Что произошло? Они же люди! Они на русском говорят!"

«— Я водку тоннами пью, а она не помогает! Там за контрактника деньги дадут. Ты долги мои раздай, самое главное!»



«— Я не знаю, что в Чечне или в Афганистане было, но тут вообще пизд*ц творится!»

***

«— На технике хоть вы? На чем вы?

— Да ну, не пешком, хоть ра*башили все нах*й. Из батареи из 1200 осталось 300 человек! Из 8 орудий — 4 стреляет и все, пизда, нах*й! Стрелять тупо нечем. Бля, как Первая Чеченская: танки лежат перевернутые, я в ах** просто, бл*дь. Я бы знал, что такой п*дорез — х*й бы поехал, еб*аврот!"

«— Курицы есть, коровы есть, всю х*ню жарим нах*й. Дома нах*й. Стоим в деревне, деревню держим, дорогу, нах*й. Курятина несется, бл*дь, перепелки есть, корову — подоили, еб*на!

Вон, три бидона бражки вчера нашли. До этого было 25 литров самогона, бл*дь. Х**рим, как бешеные. Потому что иначе — с ума бы сошел, без водки, нах*й."

***

«— Чернигов уже с 24 числа не могут взять. Мы короче, как до Чернигова дошли, так и не можем его пр**башить. Еб*нешься, сколько туда артиллерии х*ярит! Центральный военный округ — Лапин этот и Герасимов [командиры частей оккупантов] - их сняли нах*й потому, что с 24 числа город не могут взять!»

«— А гражданские? Гражданские пох*й? Или как у вас, обязательно не трогать их?

— Пацаны ебать на блокпосту стопают типа. Он такой, бл*дь — еду к родственникам, нах*й. Давай мобилу сюда, забирают, отпустили нах*й. Потом смотрят — в мобиле СМС, фотографии, а он еб*ть — партизан типа, коктейли Молотова, делает нах*й!

Просто так на месте об*ссали нах*й, связали нах*й, так двое суток просидел. Дох*я таких встречается — типа к родственникам едут. Пошел нах*й, еб*ть! Ну, шмальнул ему по ногам разок, он и вь*бует".

***

«— П*здец. И нах*й говорят мирное население не трогать!

— А нам пох*й, бл*дь! Мне Леха, командир, дал добро шмалять. У нас люк в Камазе открытый, — вставай и х*ярь! Похуй что написано «ДЕТИ» или не дети — ху*рь всех!"

«— Вот скажи мне из первых уст, много наших российских солдат там убивают?

— Да. Третью роту, там пацаны знакомые, полностью убило, от роты 7 человек осталось, а было нахуй 60 человек!

Служил один у меня, перевелся и ехал на машине, — гражданские, прикинь, на дорогу выбежали, из гранатомета ху*нули машину, а потом из пулемета добили".



***



«— Мы всех еб*шим подряд! В село заезжаешь, гражданский вышел — «саллям алейкум» и в расход его!

— В колоне едем, выходит женщина с маленькой девочкой и муж за ней. Пацан с колонны выскочил и их троих уложил".

***



«— Та у нас тут саботаж идет!

— Какой?

— Ну, чтобы выводили нас. Зам командующего сказал: выводить людей. Все хотят домой, жрать нечего, ничего нету.

— Надолго это все?

— На пару месяцев. Там переговоры идут".

***



«— ОМОН вернулся. Их же сильно раз*бали!

— Угу.

— И 80 человек отказ написали. Их теперь судить будут".

«— Цены сильно поднялись?

— Да п*здец! помидоры стоили 200 р, а теперь 580!"

***



«— Эта война была высосана из пальца! Она была не нужна! Мы сюда приехали — здесь люди жили нормально! И теперь они живут в подвалах! Это все сделано, чтобы Украина в НАТО не вступила! Вот тебе и пожалуйста, какая это цена, бл*дь! Ну и что? Вступят они в НАТО, поставят базы. Дальше что? Зачем им нападать на ядерную страну? У нас потери бешенные! Мародерят все, что только движется, двери выламывают — наши доблестные солдаты!»

***



«— Вот если 2,5 недели не звоню, то и все, значит! Но говорю: в плен не пойду! Даже если ранен — граната есть! Я лично пленным уши отрезал, пальцы ломал, ноги простреливал! Че ты думаешь, как они с нами обращаться будут?»

***



«— Вчера еще четыре гроба привезли!

— А знаешь, сколько мы отправили?! Кучу!

— Глеб в Воронеже говорит, что КАМАЗами привозят".

«— Нам тут жрать нечего. Вчера утку стырили! Магазины бомбим. Мы голодаем!



— По телику показывают, что местные вам продукты сами отдают.

— Ага! Бабушка одна пирожки принесла — 8 человек в цинке уехало".

***

«— Всех отправляют на передовую. Я отказ написал. 170 человек отказалась. Нас, наверное, в прокуратуру отвезут или в ФСБ. Потом судить будут. Но лучше живы быть, чем сдохнуть. Потому что нас на подъезде там расх#рячат.

— А какого х*я вас посылают?

— А потому, что некого. Всех перебили, бл*дь, пехоту. А вчера мы спросили: «Где самолеты, вертолеты?». «А их жалко! А вы — расходный материал». Вот и все, нах*й!"

***

«— Сегодня за броней пошел. Мне говорят: „Посмотри в ящике“. Открываю — а там она вся в крови, порванная, расстрелянная. Хотели мне броню с 200-го дать! Вообще конч*нные!»

«— Сирия с по сравнению с этим вообще цветочек, детский садик!»

***

«— У нас за сегодняшний бой человек пятнадцать 300-х [раненых] и дох*я 200-х [убитых]. Нас со всего батальона человек 70 осталось!»

«— Загоняют нас на БТРах против танков! Тут пацаны, которые в Чечне воевали, говорят, что такого не было».

***

«— У нас тут сняли одного-второго с такими звездами огромными, бл*дь, потому что несем потери конкретные.

— Там эшелонированная трехуровневая оборона. Они там готовились заранее много лет! И там не задействованы все силы еще. Они воюют на пол шишечки!"

***

«— Такие мысли проскакивают, сам думаешь, не застрелиться ли нахуй. Помнишь, должны были прыгать с оружием [воздушный десант]. Прыжки должны были 23−24 [февраля].

— Да.

— 45 бригада прыгнула, только три живых человека.

— Ах*еть.

— Это ж специалисты прыгали, элита, ВДВ, «Кубинка». Прыгнули, три живых человека осталось.

— Расстреляли?

— Раз*бали их по полной!"

«— Псковских десантников тоже много расстреляли?

— Псковский командир застрелился. Из-за того, что народу много потеряли!

— Ульяновский дивизион! В живых 13 и одна машина!"

«— Четыре хохла сожгли 19 наших машин!

— А где ж эти чеченцы еб*ные?

— Полностью колонна сгорела!"

***



«— Сменить вас что ли нельзя?

— Мы задачу еще не выполнили! Но если мы начнем что-то делать, нах*й, нам придет п*зда, всем нах*й, потому что это не в наших силах".

«— Да они все сидят, ничего уже особо не продвигается, чеченцы там всё не могут успокоиться.

— Да, бл*дь, и их там раз*бывали, что только не было.

— Бесится же Кадыров, ну, типа, зачем ему все это г*вно!

— Там уже кто выполнил задачу, те сь*бались отсюда".

«— Нам Мариуполь только надо забрать.

— Я знаю, 8 лет не могли — а тут надо!

— Да-да-да, они [ВСУ] 8 лет готовились там блядь, и что мы там можем делать?"

***

«— Тут постоянно бл*дь, еб*шат нах*й, тут постоянно взрывается что-то! У них минометчики — я еб*л! Они ложат точно, нах*й! Два раза уже пристреливаются, третий — бьют нах*й! Знаешь, как мне стремно? Тут каждый, Матвей, Грек, все трясемся, нах*й! Я бы сь*бался на первом же автобусе, бл*дь!

— Да вчера 40 человек с Владивостока сь*балось!

— Х*ли Владивосток сь*бался, СОБР на работу не ездит.

— Они п*дарасы вообще. Слышишь, а начальство тоже с*ебалось?

— Тоже, да".

***



«— Папа, война — это очень страшно. Помнишь „Грозовые ворота“ [российский многосерийный фильм про войну в Чечне]. Помнишь там был старлей молодой, который повел в бой и в итоге всех про*бал? Ты знаешь — это просто про нас! Это 6-й полк. Просто почти всех проебать за пару мгновений!»



«— Ты знаешь, что у России кроме еб*ного ядерного оружия нет них*я! Кроме авиации и этой еб*чей ядерной бомбы — них*я больше нет! Ничего не можем сделать, потому что армия долбо*бов еб*ных!»



«— Старшина у нас п*дар еб*ный! Ехать отказался, а у него КАМАЗ сухпайков. Мы один сухпайок на 10 человек делили! По ложке ели».

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