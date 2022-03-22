Потери России в Украине уже превысили потери советской армии в Афганистане — инфографика АрміяInform 22 марта, 23:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники рядом с российской военной техникой (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Потери России за 26 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили потери советской армии в Афганистане в 1979—1989 годах. Об этом свидетельствуют данные информагентства Минобороны Украины АрміяInform.

На инфографике указано, что официальные потери личного состава советской армии составили 15 051 человек, а потери россиян в Украине, по данным Генштаба ВСУ, — около 15 300.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 22 марта сообщил, что, по предварительным данным, украинские силы сбили 100-й российский самолет над Мариуполем, еще два вражеских самолета было сбито над Днепропетровской областью.



Накануне Арестович заявлял, что ВСУ уже уничтожили четыре российские армии из десяти.

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