Потери России в Украине уже превысили потери советской армии в Афганистане — инфографика АрміяInform

22 марта, 23:05
Цей матеріал також доступний українською
Украинские защитники рядом с российской военной техникой (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Украинские защитники рядом с российской военной техникой (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Потери России за 26 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили потери советской армии в Афганистане в 1979—1989 годах. Об этом свидетельствуют данные информагентства Минобороны Украины АрміяInform.

На инфографике указано, что официальные потери личного состава советской армии составили 15 051 человек, а потери россиян в Украине, по данным Генштаба ВСУ, — около 15 300.

Видео дня
Читайте также:
27-й день войны — онлайн. В Киеве новый обстрел оккупантов с жертвами, под Мариуполем боевики «ДНР» захватили эвакуационную колонну
https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/308246551407343

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 22 марта сообщил, что, по предварительным данным, украинские силы сбили 100-й российский самолет над Мариуполем, еще два вражеских самолета было сбито над Днепропетровской областью.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5315872298476807

Накануне Арестович заявлял, что ВСУ уже уничтожили четыре российские армии из десяти.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Афганистан Алексей Арестович Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ