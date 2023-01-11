Украина получит роту Leopard в рамках международной коалиции — Дуда

11 января, 16:04
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Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов в среду, 11 января, объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже приняли в Польше.

Заявление Дуды приводит его канцелярия в Twitter.

Как сообщает Rp.pl, Дуда уточнил: «В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная коалиция, и мы решили внести в нее пакет танковой роты Leopard, которая, надеюсь, вместе с другими танковыми ротами скоро отправится в Украину».

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Танковая рота ВСУ состоит из десяти танков: один танк управления и три взвода по три танка.

Во время брифинга во Львове польский президент также подчеркнул, что все страны НАТО должны поддержать Украину, а российская агрессия — один из самых больших вызовов для свободного мира.

11 сентября во Львове состоялась встреча президента Владимира Зеленского с его польским и литовским коллегами — Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Они подписали совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

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7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о передаче тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Инфографика: NV

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

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Издание Politico писало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для Украины. Канцлер Олаф Шольц после этого заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

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По мнению военного эксперта Александра Коваленко, украинской армии нужен немецкий танк Leopard 2А5 и его последующие модификации, поскольку в них учтены недостатки предыдущих моделей (Фото:NewsLubuski / East News) Нам нужен именно Leopard 2А5. Военный эксперт — о том, почему Украина так настойчиво требует от Запада немецкие танки

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Польша Львов Танки Военная помощь Поставки оружия Украина-Польша Анджей Дуда Поддержка Украины Война России против Украины танки Leopard

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