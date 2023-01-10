Франция и Польша давят на Германию для начала поставок ВСУ танков Leopard 2 — СМИ 10 января, 05:17 Танк Leopard 2 (Фото:simleid72/Twitter)

Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2.

Об этом сообщает Politico.



Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

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"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе", – заявил он.

Он подчеркнул, что одним из элементов такого давления было решение президента Эммануэля Макрона начать поставки Украине колесных танков, чтобы "нарушить табу на поставку танков".

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После переговоров Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, также классифицирующие как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.



7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение "уже на финише".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.