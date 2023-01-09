Дуда обсудил с министрами Польши поставки Украине танков Leopard 2

9 января, 23:35
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Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 9 января, провел заседание Совета национальной безопасности. Одной из главных тем были поставки Украине танков Leopard 2.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, сообщает The Guardian.

Отмечается, что на заседании присутствовал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и некоторые польские министры.

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«В повестке дня — просьба Украины о поставке тяжелых боевых машин западного производства, включая немецкие танки Leopard 2», — сказал Шрот.

Он также напомнил, что Варшава примет решение о передаче Украине немецких танков только в случае, если такие поставки пройдут в рамках широкой коалиции.

Ранее в Польше подтвердили, что готовы передать Украине некоторое количество немецких танков Leopard.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Анджей Дуда

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