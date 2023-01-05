Германия передаст Украине Patriot и Marder, США отправят для ВСУ Bradley 5 января, 21:03 Германия присоединяется к Соединенным Штатам в предоставлении Украине еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot (Фото:defense.gov)

Правительство Германии подтвердило, что передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. Также США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Отмечается, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц поговорили по телефону 5 января 2023 года, чтобы обменяться мнениями о продолжающейся агрессивной войне России против Украины.

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«Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость оказывать Украине необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку до тех пор, пока это необходимо. С этой целью США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты типа Bradley, а Германия намерена поставить боевые машины пехоты типа Marder», — сообщает прес-служба немецкого правительства.

Обе страны планируют обучать украинские вооруженные силы на соответствующих системах.

Также сообщается, что Германия присоединяется к Соединенным Штатам в предоставлении еще одной зенитно-ракетной батареи Patriot для Украины.

Инфографика: НВ

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.