БМП Bradley, ракеты Sea Sparrow и САУ. Пентагон опубликовал список вооружения в пакете помощи Украине на 3 млрд долларов 6 января, 22:17 Защитники Украины на фронте (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Министерстве обороны США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на рекордную сумму почти 3 млрд долларов. Полный список опубликовала пресс-служба Пентагона в пятницу, 6 января.

Пакет помощи включает:



50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч 25-мм снарядов;

100 БТР М113;

55 бронемашин с противоминной защитой MRAP;

138 бронемашин HMMWV ( Humvee);

Humvee); 18 САУ калибра 155 мм и 18 машин для подвоза боеприпасов;

70 тысяч 155-мм артснарядов;

500 высокоточных 155-мм артснарядов;

1200 155-мм снарядов RAAM, которые создают противотанковые минные поля;

36 гаубиц калибра 105 мм и 95 тысяч снарядов к ним;

10 тысяч 120-мм минометных снарядов;

снаряды к РСЗО HIMARS;

управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

4 тысячи авиационных ракет Zuni;

снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы, мины, приборы ночного видения, запчасти и так далее.

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Инфографика: NV

В Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине помощь на сумму более 24,2 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи США «очень мощным». В Белом доме сказали, что он поможет защитникам Украины, которые дают отпор российским оккупантам на Донбассе.