БМП Bradley, ракеты Sea Sparrow и САУ. Пентагон опубликовал список вооружения в пакете помощи Украине на 3 млрд долларов
Защитники Украины на фронте (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)
В Министерстве обороны США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на рекордную сумму почти 3 млрд долларов. Полный список опубликовала пресс-служба Пентагона в пятницу, 6 января.
Пакет помощи включает:
- 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч 25-мм снарядов;
- 100 БТР М113;
- 55 бронемашин с противоминной защитой MRAP;
- 138 бронемашин HMMWV (Humvee);
- 18 САУ калибра 155 мм и 18 машин для подвоза боеприпасов;
- 70 тысяч 155-мм артснарядов;
- 500 высокоточных 155-мм артснарядов;
- 1200 155-мм снарядов RAAM, которые создают противотанковые минные поля;
- 36 гаубиц калибра 105 мм и 95 тысяч снарядов к ним;
- 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;
- снаряды к РСЗО HIMARS;
- управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
- 4 тысячи авиационных ракет Zuni;
- снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы, мины, приборы ночного видения, запчасти и так далее.
В Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине помощь на сумму более 24,2 млрд долларов.
Президент Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи США «очень мощным». В Белом доме сказали, что он поможет защитникам Украины, которые дают отпор российским оккупантам на Донбассе.