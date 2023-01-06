БМП Bradley, ракеты Sea Sparrow и САУ. Пентагон опубликовал список вооружения в пакете помощи Украине на 3 млрд долларов

6 января, 22:17
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Защитники Украины на фронте (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

Защитники Украины на фронте (Фото:Костянтин і Влада Ліберови / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха / Facebook)

В Министерстве обороны США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине на рекордную сумму почти 3 млрд долларов. Полный список опубликовала пресс-служба Пентагона в пятницу, 6 января.

Пакет помощи включает:

  • 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тысяч 25-мм снарядов;
  • 100 БТР М113;
  • 55 бронемашин с противоминной защитой MRAP;
  • 138 бронемашин HMMWV (Humvee);
  • 18 САУ калибра 155 мм и 18 машин для подвоза боеприпасов;
  • 70 тысяч 155-мм артснарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артснарядов;
  • 1200 155-мм снарядов RAAM, которые создают противотанковые минные поля;
  • 36 гаубиц калибра 105 мм и 95 тысяч снарядов к ним;
  • 10 тысяч 120-мм минометных снарядов;
  • снаряды к РСЗО HIMARS;
  • управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow;
  • 4 тысячи авиационных ракет Zuni;
  • снайперские винтовки, пулеметы, боеприпасы, мины, приборы ночного видения, запчасти и так далее.

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Инфографика: NV

В Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения России США выделили Украине помощь на сумму более 24,2 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи США «очень мощным». В Белом доме сказали, что он поможет защитникам Украины, которые дают отпор российским оккупантам на Донбассе.

https://www.youtube.com/embed/uL9KGdGZDqA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Оружие Ракеты Бронетехника Военная помощь Поставки оружия Украина-США Пентагон Минобороны США Снаряды САУ Гаубицы Поддержка Украины Война России против Украины БМП M2 Bradley

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