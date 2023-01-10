Вопрос о Leopard 2. Германия считает, что необходимо координировать поставки оружия в Украину с союзниками — Шольц 10 января, 10:46 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.

Об этом сообщает Reuters.

«Германия всегда будет оставаться единой со своими друзьями и союзниками… Все остальное было бы безответственно в такой опасной ситуации», — сказал он.

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Как сообщает DW, Шольц отвергает упреки в том, что действует слишком нерешительно.

«Германия находится в авангарде поддержки Украины», — сказал он.

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Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.