Переговоры о западных танках для Украины уже на финише — Подоляк 7 января, 23:21 Танки Leopard 2 (Фото:kmweg.com)

Украина ведет с партнерами переговоры о передаче тяжелых танков, в частности, Leopard. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в субботу, 7 января.

По словам Подоляка, «уже на финишировании идут переговоры о масштабном получении тяжелых танков типа Leopard и так далее».



«Наши партнеры конкретны в своих программах поддержки Украины. Поверьте, буквально через несколько дней или недель мы уже будем говорить о танках, а чуть позже — о ключевом элементе эффективного контрнаступления. Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве — я имею в виду 100−200 км+ - существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии, все обеспечение», — сказал он.

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Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

Инфографика: НВ

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.



5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.



После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.



20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

