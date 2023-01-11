Чем танки Leopard выгоднее для Украины, чем Abrams, Challenger или Leclerc — обозреватель Информационного сопротивления 11 января, 15:24 Танк Leopard в Словакии, 19 декабря (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью NV объяснил, чем танки Leopard выгоднее для Украины, чем Abrams, Challenger или Leclerc.

«О Leopard говорим преимущественно потому, что это самый массовый танк в Европе, который логистически проще отправлять в Украину. Более того, этот танк проще всего обслуживать, проводить ремонтные работы, снабжать запчастями, инструментами, боеприпасами и т.д. Все это говорит о том, что нам выгодно получить его. Даже выгоднее, чем, например, Abrams, Challenger или Leclerc», — объяснил Коваленко NV.

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Он отметил, что немецкий Leopard не хуже и не лучше американского Abrams, французский Leclerc на сегодняшний день - самый высокотехнологичный танк, а британский Challenger имеет самую прочную в Европе броню.

Инфографика: NV

Также военно-политический обозреватель Информационного сопротивления пояснил, что речь идет не о Leopard 1, который не может противостоять современным танкам, а о Leopard 2, "но не базовой модификации Leopard 2А4, а хотя бы начиная с Leopard 2А5, в котором учтены недостатки 2А4".

«Да, в Leopard 2А5 была полностью перепроектирована башня, она стала клиновидной. Именно по этой форме мы теперь и узнаем танки Leopard. Кроме того, изменился металл, обеспечивающий большую защиту и противодействующий пробоям от кумулятивных и других типов боеприпасов. Более того, упомянутая клиновидность башни также значительно уменьшает ударный эффект от поражения боеприпасами, чем башня, имеющая угол 90 градусов. И таким образом увеличивается эффективность защитных свойств или динамической защиты», — объяснил преимущества Leopard 2А5 перед базовой модификацией Коваленко.

Издание Politico сообщало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Чиновник из Франции на условиях анонимности сообщил, что Франция хочет, чтобы решение было принято накануне франко-германского саммита 22 января, посвященного 60-летию подписания Елисейского договора о партнерстве.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры продолжаются, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

10 января, комментируя поставки танков Leopard Украине, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками, а не действовать самостоятельно.