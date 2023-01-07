Польша начала рассматривать запрос Украины о передаче танков Leopard — WSJ 7 января, 02:23 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что польские власти начали рассмотрение запроса Украины на передачу немецких танков Leopard.

"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - сообщил чиновник из Чехии, имеющий отношение к поставкам западного вооружения в Украину.



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Издание подчеркивает, что танки Leopard имеют гораздо более крепкую броню и лучшую защиту от противотанкового оружия, чем техника, которую ранее предлагали Франция, Германия и США.



Директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра Славомир Дебский сообщил, что у Польши более 240 танков Leopard. Передача их Украине зависит от разрешения Германии.

"Этот вопрос не если, а когда. Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", - заявил Дебский.

5 января президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно, что немецкое правительство передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot. США отправят для ВСУ боевые машины пехоты типа Bradley.



Инфографика: НВ

6 января издание Politico со ссылкой на экспертов и двух американских чиновников сообщило, что отправка в Украину современных боевых машин пехоты, таких как Bradley и Marder, может открыть путь к поставке более мощных западных танков.

