Во Львове состоялась встреча Зеленского, Дуды и Науседы. Президенты подписали Совместную декларацию

11 января, 16:17
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Главы государств подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника (Фото:Jakub Kumoch/Twitter)

Главы государств подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника (Фото:Jakub Kumoch/Twitter)

Во Львове в среду, 11 января, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой.

Об этом сообщает канцелярия польского президента в Twitter.

«Спасибо Зеленскому и Науседе за очередную встречу в формате Люблинского треугольника, которая уже становится традицией. Последняя состоялась за несколько часов до начала войны», — напомнил Дуда.

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Главы государств подписали Совместную декларацию президентов Люблинского треугольника.

«Мы поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать Украину, в том числе и политически. Внутри ЕС мы боремся за то, чтобы Украина получила статус полноправного члена. Я подчеркиваю здесь чрезвычайную решимость общества Украины присоединиться к Союза», — сообщил полский лидер.

Andrzej Duda/Twitter
Фото: Andrzej Duda/Twitter

Зеленский также прокомментировал встречу c Дудой и Науседой в Telegram.

«Второй саммит Люблинского треугольника. Продуктивные переговоры и принятие важных решений. Реальными делами доказываем важность сотрудничества между нашими странами не только для восточного фланга Европы, но и всей нашей евроатлантической коалиции государств», — написал украинский лидер.

Ранее сообщалось, что Зеленский приехал во Львов с рабочим визитом. Президент провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны госграницы и актуальной ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины.

https://www.youtube.com/embed/7f9d6qMSULo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Литва Владимир Зеленский Анджей Дуда Гитанас Науседа

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