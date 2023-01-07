Польша не будет передавать Украине Leopard без широкой коалиции — Моравецкий 7 января, 17:07 Танки Leopard (Фото:Mariusz Burcz / Alamy via Reuters)

Польша не планирует передавать Украине танки Leopard 2 без более широкой коалиции. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции в субботу, 7 января, передает Rp.pl.

По словам Моравецкого, переговоры о передаче Украине западных танков действительно ведутся: «Вместе с президентом [Анджеем Дудой] мы ведем переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику. Это все, что я могу сказать на данный момент».



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Польский премьер добавил, что несколько недель назад обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем и «возможно, в ближайшие дни мы сможем больше узнать по этому поводу».

«Мы как Польша сейчас не собираемся передавать эти танки без более широкой коалиции», — сказал он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard.

Инфографика: НВ

6 января США объявили о крупнейшем пакете помощи Украине на $3 млрд. В него, в том числе, вошли БМП Bradley и ракеты Sea Sparrow, которые могут использоваться на советских ЗРК Бук.



5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

После переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном 4 января в Елисейском дворце заявили, что Франция передаст Украине бронеавтомобили AMX-10RC, которые также классифицируют как колесные танки — первые танки западной разработки для ВСУ. Также Франция поставит Украине бронеавтомобили Bastion.



20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.