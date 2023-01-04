Макрон пообещал Зеленскому «колесные танки» и бронемашины Bastion 4 января, 19:07 Эммануэль Макрон (Фото:Mohammed Badra/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 4 января, пообещал передать Украине «колесные танки» AMX-10RC.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В сообщении сказано, что Макрон хочет расширить военную помощь Украине и одобрил поставку [тяжелых бронеавтомобилей] AMX-10RC: «Это первая поставка танков западной разработки ВСУ».

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Президент Владимир Зеленский позже сообщил в Twitter, что они с Макроном провели долгий и детальный разговор. Он поблагодарил коллегу за решение передать Украине легкие танки и бронеавтомобили Bastion, а также за активизацию работы с партнерами по этому направлению. Также коллеги обсудили усиление ПВО и других оборонных мощностей Украины и договорились вместе работать над реализацией формулы мира.

«Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу», — написал Зеленский.

Инфографика: НВ

Как пишет Defense Express, AMX-10RC — французская разведывательная машина и колесный танк со 105-мм пушкой, которая использует собственные боеприпасы. Франция намерена полностью отказаться от их эксплуатации.

