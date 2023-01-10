Нам нужен именно Leopard 2А5. Военный эксперт — о том, почему Украина так настойчиво требует от Запада немецкие танки 10 января, 13:32 Эксклюзив NV По мнению военного эксперта Александра Коваленко, украинской армии нужен немецкий танк Leopard 2А5 и его последующие модификации, поскольку в них учтены недостатки предыдущих моделей (Фото:NewsLubuski / East News)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, размышляет над сильными сторонами немецкого танка Leopard и объясняет, какую именно модификацию этой тяжелой техники и в каком количестве нужно получить ВСУ для успешного освобождения оккупированных территорий

Дискуссия о том, предоставить ли Украине современные западные танки, в частности немецкие Leopard, продолжается с апреля 2022-го. Тогда Берлин рассматривал возможность предоставить Киеву полсотни снятых с вооружения Leopard 1A5. Позже о подобных намерениях заявила и Испания: Мадрид планировал из своего резерва передать Киеву около 40 единиц бывших в употреблении Leopard 2A4.

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И хотя тогдашние намерения Германии и Испании не увенчались успехом, Киев настойчиво продолжал вести переговоры со странами НАТО о предоставлении современной бронетехники.

Очевидно, усилия не были напрасными. Сейчас все чаще от западных лидеров звучат призывы о необходимости обеспечить украинскую армию современной тяжелой техникой. На этом фоне Польша, Финляндия, Дания и Германия стали активнее рассматривать вопросы о передаче Украине танков Leopard, находящихся на вооружении их армий. А в Варшаве даже заговорили о возможном создании широкой коалиции стран, которые могли бы передать Киеву тяжелую технику.

О том, почему Вооруженным силам Украины нужны именно танки Leopard, в чем их преимущество по сравнению с другими западными образцами и насколько быстро украинские защитники смогут освоить новое вооружение, NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

— Начнем с того, почему нам нужны танки Leopard и какие именно?

— Если говорить о танках Leopard, то важно указывать, о какой именно модификации и каком поколении идет речь. Дело в том, что Leopard от Leopard отличается. Например, есть танк Leopard 1 и это — старый танк, который можно сравнивать с элементом противодействия советскому танку Т-62. Поэтому Leopard 1 нас абсолютно не устраивает.

И когда в 2022-м зашла речь о том, что немецкий концерн [производитель военной техники и оружия] Rheinmetall готов был предоставить Украине определенное количество законсервированных танков Leopard 1, я выступал категорически против. Потому что это танк позапрошлого поколения. Но многие в ответ на это мне говорили, мол, отдадим их территориальной обороне.

Так вот, для примера, недавно мы получили от Словении 28 танков M-55S, это фактически модернизированные советские Т-55. И прежде всего, хочу поблагодарить Любляну, потому что она, что может, то и дает. Но на самом деле брать такие танки я бы не стал. Если бы я был командиром подразделения, то никогда бы не посадил своих ребят в этот танк. Фактически Т-55. Пусть он будет прилизанным и как-то современно выглядит, но в противодействии с танком Т-72Б3, Т-80 или Т-90, он — мертвец, а его экипаж — самоубийцы.

Так вот видим, что эти словенские M-55S попали совсем не в территориальную оборону или даже не используются как, скажем, артиллерия. Эти танки в зоне боевых действий, на передовой. И наши ребята должны навешивать поверх брони этого типа модернизированного танка динамическую защиту Контакт-1, устанавливать на моторный отсек противокумулятивные решетки. То есть должны дорабатывать этот танк.

Такая же ситуация и с Leopard 1. Поэтому если передавать, то современный танк. Например, Leopard 2. Но не базовой модификации Leopard 2А4, а хотя бы начиная с Leopard 2А5, в котором учтены недостатки 2А4.

Так, в Leopard 2А5 была полностью перепроектирована башня, она стала клиновидной. Именно по этой форме мы теперь и узнаем танки Leopard. Кроме того, изменился металл, что обеспечивает большую защиту и противодействует пробоям от кумулятивных и других типов боеприпасов. Более того, упомянутая клиновидность башни также значительно уменьшает ударный эффект от поражения боеприпасами, чем башня, имеющая угол 90 градусов. И таким образом увеличивается эффективность защитных свойств, или динамической защиты.

Инфографика: NV

Конечно, что дадут, то дадут. Но если дают танк, то он должен использоваться по своему функциональному назначению. И в первую очередь, это — наступательные действия. А в наступательных действиях танк должен отвечать всем требованиям современной войны.