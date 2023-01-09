«Убийцы танков». Западные БМП, которые получит Украина, изменят ход войны — The Economist 9 января, 17:20 Сюжет БМП Bradley могут стать «убийцами» российских танков (Фото:REUTERS/David Mdzinarishvili)

Ряд стран Запада решился на отправку в Украину боевых машин пехоты, некоторые из которых называют «убийцами танков» и другого вооружения, но часть запросов главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пока не удовлетворят, пишет The Economist.

Согласованные заявления Франции, США и Германии

Около трех недель назад Залужный заявил, что может победить врага, но для этого ему нужно 300 танков, 600−700 БМП, 500 гаубиц.

Видео дня

В последнее время США, Франция и Германия сделали ряд заявлений о предоставлении Украине БМП, которые находятся между основными боевыми танками и бронетранспортерами. Они обеспечивают умеренную бронированную защиту экипажа и пехоты, оснащены мощными орудиями и могут противостоять многим российским танкам, особенно старым моделям.

Западные аналитики считают, что предоставленные БМП помогут Украине проникнуть через российские линии обороны, опираясь на прошлогодние успехи в отражении сил вторжения в Киеве, Харькове и Херсоне или вокруг них.



Однако основных западных боевых танков Украине придется подождать, отмечает издание.

В рамках самого крупного на сегодняшний день пакета военной помощи США в размере 3 млрд долларов в Украину отправляют 50 машин M2A2 Bradley, БТРы, бронированные транспортные средства, грузовые фургоны Humvee, самоходную и буксируемую артиллерию, а также большое количество ракет и других боеприпасов. В частности, американский пакет помощи включает ракеты RIM-7 Sea Sparrow — зенитные ракеты корабельного базирования, которые будут приспособлены для работы с советскими наземными комплексами Бук, и 4 тысячи ракет Zuni, которые можно будет устанавливать на украинские самолеты и вертолеты.

Германия пообещала 40 боевых машин пехоты Marder.

Франция поставит нераскрытое, но, вероятно, такое же количество AMX-10RC — бронеавтомобилей, которые квалифицируют как легкие танки на колесах.

Бывший американский офицер Джан Джентиле, который сейчас работает в аналитическом центе Rand, считает, что масштабы и согласованность заявлений свидетельствуют о больших усилиях Запада, направленных на то, чтобы дать украинским силам возможность нанести мощный бронированный механизированный удар перед возможными зимними наступлениями.

Economist обратил внимание на необычное лидерство Франции, которую часто критикуют за затягивание с поставками военной помощи Украине.

Президент Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине AMX-10RC 4 яваря, после разговора с Владимиром Зеленским.

«Ваше лидерство приближает нашу победу», — написал в ответ президент Украины на своей странице в Twitter.

На следующий день, после телефонного разговора между президентом Джо Байденом и канцлером Олафом Шольцем, США и Германия заявили о предоставлении Украине БМП Bradley и Marder соответственно.

Кроме того, Германия объявила о предоставлении второй зенитно-ракетной батареи Patriot — в дополнение к той, которую незадолго до Нового года пообещали США.

Economist считает, что заявление Макрона накануне заявлений Байдена и Шольца могло прозвучать, чтобы повлиять на позицию канцлера Германии чья Социал-демократическая партия относится к вооружению Украины настороженно. В статье говорится, что так считают многие в Берлине и на это намекают американские чиновники, отмечая, что в какой-то момент тройка лидеров планировала сделать совместное заявление.

Главные различия между БМП трех стран

Между AMX-10RC, Bradley и Marder есть некоторая разница. Французская машина колесная и относительно быстрая на дорогах и твердом грунте, но имеет сравнительно тонкую броню. Bradley и Marder более тяжелые, оснащены гусеницами, техобслуживание которых сложнее, но они лучше справятся с грязью в Украине, земля в которой промерзла не везде. Все они обладают впечатляющей огневой мощью, способной нанести ущерб российской бронетехнике.

Marder примерно на десять лет старше двух других моделей, Бундесвер использует его уже несколько десятилетий.

AMX-10RC выводится из эксплуатации французской армией, машина оснащена большой 105-мм пушкой, которая была разработана для борьбы с советскими танками 1980-х годов и которую иногда называют «уничтожителем танков».

Bradley оснащен меньшей 25-мм пушкой, но она доказала свою высокую эффективность против танков Т-72 советского производства в первой войне в Персидском заливе в 1991 году. Бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley «убийцей танков». Эти БМП оснащены тепловизионными прицелами, что является большим преимуществом, так как российские войска избегают ночных боев, и передовыми системами управления огнем. По словам американского офицера, имеющего опыт управления машиной, Bradley может вести огонь бронебойными снарядами, которые могут уничтожать даже самые современные российские танки с расстояния около 2,5 км в случае попадания с фланга или в тыл. Не менее важно и то, что орудие стабилизировано — в отличие от AMX-10RC БМП Bradley может вести огонь на ходу. В вооружение Bradley также входит пара пусковых установок для противотанковых ракет с дальностью действия 3 км и более.

Офицер, общавшийся с Economist, выразил мнение, что, если будет отправлено достаточно Bradley, «это действительно может изменить правила игры, может быть, даже больше, чем если бы они получили танки Abrams. Это обеспечило бы украинской мотопехоте гораздо большую огневую мощь, чем она имеет сейчас». Еще один бывший офицер подчеркнул важность использования боевых машин пехоты вместе с танками (предпочтительно западными), пешей пехотой и другими подразделениями для максимального усиления их удара.

Ждать ли Украине поставок танков

Издание отмечает, что армия США планирует обучать украинские силы таким общевойсковым операциям по батальону за раз, начиная с конца этого месяца, учения будут продолжаться около месяца.

Эксплуатация трех моделей боевых машин, каждая из которых имеет разное вооружение, усложнит для Украины логистику и обслуживание, так как страна использует смешанный арсенал стран НАТО за пределами Альянса. Украине придется разработать способы эффективной связи БМП друг с другом и сопровождающими подразделениями.

«Украинцы являются экспертами в использовании различных типов оборудования, и при этом способны действовать как слаженная сила», — заверила высокопоставленная представительница Пенагона Лаура Купер, отметив, что украинским экипажам помогали советы западных армий по «дистанционному обслуживанию».

Кроме возможностей самих БМП, заявления об их предоставлении важны еще и тем, что сигнализируют о решимости Запада продолжать помогать Украине «столько, сколько это необходимо», и, по словам Байдена и Шольца, наращивать военные обязательства. Также это говорит о преодолении Германией опасений относительно эскалации конфликта Россией.

Министр экономики Германии Роберт Хабек, который также является заместителем канцлера Шольца от Партии зеленых похвалил «хорошее решение» по БМП. А глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии, которая призывала предоставить Украине БМП Marder в течение нескольких месяцев, заявила, что «решение было принято очень поздно, но не слишком поздно».

Важным вопросом остается, подготовят ли поставки БМП поставки танков, в которых нуждается Украина. Союзники из Восточной Европы уже предоставляли ей отремонтированные советские танки, и за последние десять месяцев боевых действий, перед лицом зверств России и впечатляющей боевой выдержки Украины, Запад отказывался от одного табу за другим в отношении оружия, которое он готов поставить.

В Европе есть множество танков Leopard немецкого производства, дизельные двигатели которых проще в эксплуатации и обслуживании, чем турбины американских M1 Abrams. Купер признала, что Украине нужны танки, но намекнула, что для Украины больше подходят Leopard. Германия, чье разрешение на реэкспорт должно быть получено, до сих пор отказывается разрешить кому-либо отправлять их в Украину. Это раздражает не только многих ее союзников, но и некоторых партнеров Шольца по коалиции.

По мнению Клаудии Мейджор из Немецкого института международных отношений и безопасности, как и в случае с БМП, решающим фактором в предоставлении Leopard будет США.