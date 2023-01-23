Балтийская солидарность. Как Эстония и Латвия в знак солидарности с Украиной фактически разрывают связи с Россией 23 января, 19:46 Сюжет Посольство России в Таллине, 21 января (Фото:REUTERS/Andrius Sytas)

С начала полномасштабного вторжения России Эстония активно поддерживала Украину. Также эта страна сама готовится к обороне, так как считает, что Россия может расширить агрессию за пределы Украины.

23 января МИД России заявил, что понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией и эстонский посол должен покинуть территорию РФ до 7 февраля.

В ответ МИД Эстонии принял решение о высылке российского посла и ответном понижении уровня дипломатических отношений в то же самое время.

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В тот же день о понижении уровня дипломатических отношений и высылке российского посла — в годовщину начала войны России против Украины, 24 февраля, — заявила Латвия.

NV рассказывает, как Россия сама спровоцировала усиление своей международной изоляции.

Последние проукраинские заявления и решения Эстонии

16 декабря после очередного массированного обстрела инфраструктуры Украины Россией глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал российский ракетный террор сюрреалистичным и призвал увеличить военную помощь для ВСУ.

«Постоянный террор, который приходится переживать и которому приходится противостоять украинцам, сюрреалистичен. Сегодня снова на Украину обрушились ракеты и бомбы», — написал он в Twitter.

Он добавил, что украинских силам необходимо передавать больше оружия уже сейчас.

23 декабря правительство Эстонии утвердило новый пакет военной помощи Украине. В него вошли индивидуальная экипировка, в частности, бронежилеты, баллистические защитные пластины для бронежилетов, верхняя форма (в том числе зимняя) и другие предметы одежды и аксессуары, дроны, наборы для чистки оружия, аппараты искусственной вентиляции легких и другое.

28 декабря глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал исключение России из Совбеза ООН.

30 декабря Эстония направила в нашу страну оборудование для разминирования на 337 тысяч евро.

6 января Рейнсалу заявил, что Эстония предложит Европейскому союзу понизить ценовой потолок для российской нефти с нынешнего уровня в $60 за баррель. Он отметил, что «если мы хотим оказать давление на Россию, ценовой потолок должен быть ниже рыночной цены». Он также сказал, что по предложению Эстонии и Польши достигнута договоренность регулярно пересматривать ценовой потолок и впервые такая процедура будет проведена в середине января.

Также в начале января официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм заявил, что страна до конца января представит план ареста российских активов и их передачи Украины. Эстония намерена представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает общеблоковое соглашение о том, как распорядиться 300 млрд евро ($322 млрд) замороженных резервов российского Центробанка и активов частных лиц. По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти 20 млн евро.

19 января правительство Эстонии приняло решение о предоставлении самого большого пакета военной помощи Украине от этой страны на сумму 113 миллионов евро. Таким образом, Таллин увеличил военную помощь Украине до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии. В пакет помощи войдут десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи снарядов, более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav и более тысячи единиц боеприпасов к ним.

21 января Эстония совместно с Латвией и Литвой призвали Германию как можно быстрее передать Украине танки Leopard 2.

23 января стало известно, что правительство Эстонии решило передать Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы.

Речь идет о десятках орудий калибра 155-мм FH-70 и 122-мм D-30.

Кроме них, в крупнейший пакет военной помощи от Эстонии входят также тысячи артснарядов к гаубицам и средства поддержки артиллерийских подразделений.

«Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне», — заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.



Заявление МИД РФ и ответ МИД Эстонии

23 января в МИД РФ сообщили, что вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре и «заявили ему решительный протест в связи с действиями эстонских властей».

«Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года», — говорится в публикации российского внешнеполитического ведомства под названием Заявление МИД России о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонской Республикой.

В России обвинили Эстонию в «целенаправленном разрушении всего комплекса отношений», «тотальной русофобии» и «культивировании враждебности».

«Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине», — утверждает также МИД РФ.

В ответ МИД Эстонии сообщил, что придерживаются принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что посол России должен покинуть Эстонию в тот же день, что и эстонский посол — Россию.

Решение Латвии

23 января понизить уровень дипломатических отношений с Россией решили и в Латвии. Об этом заявил министр иностранных дел этой страны Эдгарс Ринкевичс.

«Из-за продолжающейся жестокой агрессии России против Украины и в знак солидарности с Эстонией Латвия снизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», — написал он.